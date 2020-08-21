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台遠洋漁船涉嫌虐待漁工　遭美下令禁止進口漁獲

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-21 08:08:43update2020-08-21 08:11:40

▲掛籍萬那杜、實為台灣擁有的遠洋漁船「大旺號」，因涉嫌不當對待漁工，而被美國海關及邊際保護局禁止進口漁獲到美國。（圖／翻攝自中西太平洋漁業委員會官網）
▲掛籍萬那杜、實為台灣擁有的遠洋漁船「大旺號」，因涉嫌不當對待漁工，而被美國海關及邊際保護局禁止進口漁獲到美國。（圖／翻攝自中西太平洋漁業委員會官網）
台灣遠洋漁船先前因虐待漁工事件而遭到調查，根據美國政府單位及外媒報導，掛籍萬那杜、實為台灣擁有的遠洋漁船「大旺號」因而被禁止停靠在美國港口，暫時不能進口其漁獲到美國市場。

根據美國海關及邊際保護局（ Customs and Border Protection，簡稱 CBP ）官網公告，基於對「大旺號」有強迫勞動、人身暴力、債務束縛、扣留工資、不當的生活和工作條件等情事，禁止該船隻進口漁獲入美，以確保與美國有關的供應鏈是建立在維護道德、人道的目標上，除非該船隻能提供證據證明其產品並非透過不當奴役勞工來生產。

CBP 強調，會致力於識別、防止任何以強迫勞動製造的產品進入美國，以維持美國國內的公平競爭環境，也歡迎任何持有證據的人士透過電子郵件或電話與 CBP 聯繫。

《美聯社》報導稱，全球捕魚業多年來一直有不當對待勞工的困擾，為了遏止該類行徑，美國國會在 2016 年授予行政機關更多權限予以抵制。報導引述「大旺」漁船上的外籍漁工曾向綠色和平組織透露的內容，自己被迫每天工作 22 小時，還經常被毆打虐待，船上的飲食品質不但差，份量也很不足，甚至還曾有人遭毆打後死亡；而台灣政府的調查人員則在獲報後已展開調查。

報導並指出，「大旺」號的漁獲是美國鮪魚罐頭大廠「大黃蜂食品 」( Bumble Bee Seafoods )今年的主要供應者，而這間北美地區知名多品牌水產公司於今年 1 月底被台灣的豐群水產股份有限公司（ FCF ）收購。不過在美國海關最新針對「大旺號」的禁令中，並未特別提及前述 2 間公司。

先前綠色和平組織曾稱，外籍漁工疑遭不當對待的大旺與金春 12 號船是掛籍在萬那杜，但像這類的「權宜船」（ Flag of Convenience ，簡稱 FOC ）表面上是外國籍，實際卻是臺灣人經營，之所以選擇註冊在不同國家、掛上他國船旗，並屬於他國管轄的船隻，主要是因註冊費用低廉、可以低稅甚至免稅，並自由聘僱廉價勞工，通常管理鬆散，也沒有能力及意願執行國際漁業管理法規。

關鍵字

美國 虐待漁工 禁令 台灣 遠洋漁船

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