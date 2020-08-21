美國民主黨通過2020黨綱　「一中政策」被拿掉引關注

綜合《美國之音》等外媒報導，在黨綱中提到關於亞太地區的部分時，民主黨認為中國的挑戰主要不在於軍事，但會威懾並對侵略做出回應，將強調美國對全球自由航行的承諾並抵禦中國在南海的軍事恫嚇。該份黨綱接著指出，民主黨信守對《台灣關係法》的承諾，也將持續支持台海兩岸議題在符合「台灣人民願望與最佳利益」的情況下和平解決。相較於 2016 年的版本，「一個中國」已被悄悄拿掉。
對於民主黨綱這些用字上的變化，密西根大學政治學博士陳方隅向外媒表示，由於一中原則是美國對中國政策的重要一環，拿掉一中政策的字眼，可能代表民主黨外交政策團隊裡有人非常了解兩岸議題，所以不再像以往那樣僅用模糊的政策帶過。同時這個舉動也可能意味著 3 件事：民主黨在回應川普的議題設定、美國 2 大政黨都在競爭對中國強硬態度的詮釋權，以及美中關係可能難回到 2016 年以前的狀態。
不過也有分析人士對黨綱用字一事表達相反看法，像美國在台協會前任主席卜睿哲( Richard Bush )就表示，光從黨綱其實很難看出候選人或政黨的意圖，但真正吸引他目光的，是黨綱中提到「符合台灣人民的願望和最佳利益」，而刪掉「一個中國」字眼的意涵，也許代表中華人民共和國須制定 1 個對台政策，而那個政策或能回應台灣民眾的願望。
相較於 2016 年版本，此次民主黨黨綱修改更注重在亞太政策，對中國也著墨更多，亞太政策有大篇幅都在談論對中政策，包含民主黨及其盟友該如何應對中國以維護同一陣線國家利益，也點出中共當局對人權、經濟、國安等侵害行為。
雖然政黨黨綱本身不具法律或約束力，象徵意義大於實質意義，但基本上代表 1 個黨派的政策走向，以要來的美國大選來說，黨綱也是向選民傳達拜登勝選後，民主黨主要的施政著力點。