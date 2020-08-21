拜登正式接受民主黨總統提名　誓讓美國走出黑暗

民主黨為期4天的全國代表大會今天邁入最後一天，主題為「美國的希望」（America’s Promise），壓軸戲為77歲的拜登（Joe Biden）發表堪稱是他近50年政治生涯中最重要的一場演說，正式接受民主黨總統提名。
拜登一生共角逐3次民主黨總統提名，前兩次分別在1987年及2007年，但都失利；這次是他首次成功獲得提名，披上民主黨戰袍角逐白宮大位。
拜登在長達約25分鐘的演說中表示，美國目前面臨4大歷史性危機，包括超過100年來最嚴重疫情、繼大蕭條以來最嚴重經濟危機、自60年代以來對種族正義最強烈的呼喊，以及氣候變遷所帶來的日益威脅。
拜登花許多篇幅抨擊川普防疫不力。他引述數據表示，迄今約有500萬美國人染疫、超過17萬人死亡，美國淪為「地球上（防疫）表現最差的國家」。此外，今年已有超過5000萬人申請失業補助，每6家小型企業就有一家倒閉。
拜登說：「若這位總統連任，我們都知道會發生什麼事。確診病例跟死亡人數仍會過高，越來越多家庭企業將被迫關門。」
拜登表示，若他當選總統，將研發並配置2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）快篩裝置，並在國內製造醫療用品與個人防護設備，讓美國不再因為保護人民，受中國或其他國家擺佈。他也承諾將頒布全國強制戴口罩命令，以保護彼此。
拜登也承諾，若當選將重建美國經濟，且讓經濟比以往更好，也會捍衛美國社會福利並對抗氣候變遷。此外，他強調，美國在他帶領下不會再對獨裁者阿諛奉承，除了支持人權價值外，他也不會容忍外國勢力介入美國選舉。
拜登最後向選民喊話，盼他們透過對國家與彼此的愛團結在一起，因為愛比仇恨更有力量，光也比黑暗更有力量。他表示：「盼歷史將會記載，隨著愛、希望與光明加入我們重拾國家靈魂之戰，美國這段黑暗篇章從今晚開始劃下句點。」（編輯：高照芬）1090821