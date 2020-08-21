🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 國際

拜登正式接受民主黨總統提名　誓讓美國走出黑暗

中央社
calendar_today2020-08-21 13:42:03update2020-08-21 13:42:40

▲美國總統大選將於 11 月開跑，民主黨拜登和共和黨川普正努力為 2020 總統鋪局。（合成圖／左取自拜登臉書；右取自川普臉書）
▲美國總統大選將於 11 月開跑，民主黨拜登和共和黨川普正努力為 2020 總統鋪局。（合成圖／左取自拜登臉書；右取自川普臉書）
（中央社記者徐薇婷華盛頓20日專電）美國前副總統拜登今天正式接受民主黨總統提名，將在11月3日大選決戰川普。拜登表示，川普讓美國籠罩在黑暗中，防疫不力造成嚴重人命損失，他當選將好好對抗疫情，重建美國經濟。

民主黨為期4天的全國代表大會今天邁入最後一天，主題為「美國的希望」（America’s Promise），壓軸戲為77歲的拜登（Joe Biden）發表堪稱是他近50年政治生涯中最重要的一場演說，正式接受民主黨總統提名。

拜登一生共角逐3次民主黨總統提名，前兩次分別在1987年及2007年，但都失利；這次是他首次成功獲得提名，披上民主黨戰袍角逐白宮大位。

拜登在長達約25分鐘的演說中表示，美國目前面臨4大歷史性危機，包括超過100年來最嚴重疫情、繼大蕭條以來最嚴重經濟危機、自60年代以來對種族正義最強烈的呼喊，以及氣候變遷所帶來的日益威脅。

拜登花許多篇幅抨擊川普防疫不力。他引述數據表示，迄今約有500萬美國人染疫、超過17萬人死亡，美國淪為「地球上（防疫）表現最差的國家」。此外，今年已有超過5000萬人申請失業補助，每6家小型企業就有一家倒閉。

拜登說：「若這位總統連任，我們都知道會發生什麼事。確診病例跟死亡人數仍會過高，越來越多家庭企業將被迫關門。」

拜登表示，若他當選總統，將研發並配置2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）快篩裝置，並在國內製造醫療用品與個人防護設備，讓美國不再因為保護人民，受中國或其他國家擺佈。他也承諾將頒布全國強制戴口罩命令，以保護彼此。

拜登也承諾，若當選將重建美國經濟，且讓經濟比以往更好，也會捍衛美國社會福利並對抗氣候變遷。此外，他強調，美國在他帶領下不會再對獨裁者阿諛奉承，除了支持人權價值外，他也不會容忍外國勢力介入美國選舉。

拜登最後向選民喊話，盼他們透過對國家與彼此的愛團結在一起，因為愛比仇恨更有力量，光也比黑暗更有力量。他表示：「盼歷史將會記載，隨著愛、希望與光明加入我們重拾國家靈魂之戰，美國這段黑暗篇章從今晚開始劃下句點。」（編輯：高照芬）1090821

關鍵字

美國 拜登 政見 民主黨 提名

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

陳其邁小內閣出爐　副市長是這三人

陳其邁小內閣出爐　副市長是這三人

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]如何預防出軌：誘惑抵擋術，掌握五大關鍵原則

如何預防出軌：誘惑抵擋術，掌握五大關鍵原則

[PR]情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]求戀愛運必去的神社大集合！下個情人節不再孤單

求戀愛運必去的神社大集合！下個情人節不再孤單

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽