用監視器目睹詭異女子闖入卻蒸發 　英保全老闆嚇到失眠

綜合外媒報導，英國 1 名 47 歲的保全老闆李斯(Adam Lees)，已過週二凌晨 1 點 53 分左右，突然收到保全系統自動通知，透過監視器看見轄管的一處工地，遭到 1 名看起來十分詭異的女子闖入，於是馬上通知旗下的保全人員前去查看，但保全們抵達後的回覆卻是，現場沒有什麼女子，也無曾遭外人入侵的跡象。
工地裡出現的奇怪現象，讓這個有著 3 名孩子的父親夜不能寐，因為他的公司為鄰近地區的數百工地負責業務，這種情況還是 5 年來頭一遭，按照他的經驗，攝像機跟紅外線設備會在不速之客闖入後偵測和拍照，並立刻對值班的保全發出警示，但當天的員工在幾分鐘內就趕到現場查看，要在這麼短的時間內就消失無蹤並隱藏一切痕跡，確實有點奇怪。
李斯進一步形容，這名詭異的女子看上去就像是名「鬼新娘」，身子微微向前傾斜，手裡彷彿拿著東西，很像是身披婚紗在等待結婚。
照片在網路上掀起討論，有人附和李斯，直言影像看起來確實很詭異，但也有網友不以為然，認為是李斯想太多，或是覺得現在修圖軟體很發達，要造假很容易；對此李斯則回應道：「我以前從不相信鬼神，但這回我無法解釋。人們一直說這影像是假的，但我可以保證它 100％ 是真的。」