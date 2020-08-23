客機無人搭座位塞滿貨物！亞航總裁幽默回：真聰明

費南德斯的貼文一出，引來大量網友留言，不少人大讚這實在是十分創新聰明的商機，可以看出亞航在大時代的困難之下，努力求新求變的決心。其實，早在今年四月，費南德斯就對外表示，「新冠疫情是亞航至今面臨最嚴峻的挑戰，現在沒有任何收入，並且96%的機隊只能停飛，我們還需支付龐大的預購燃料支出以及租賃費用。」
而在今年六月，亞航再度面臨現金流危機，雖然已經削減現有員工薪水最多75%，但財務仍是承受極大的赤字虧損。在不得以之下，開始進行裁員和總裁自願減持股份，盼能尋找生機。目前，亞航集團的業務遍及馬來西亞、泰國、印尼、日本、印度和菲律賓。
現年56歲的費南德斯出生於馬來西亞吉隆坡，曾經加入華納音樂成為歷年來最年輕的董事經理並且升上東南亞洲區副總裁，後來他在37歲時收購瀕臨倒閉的國有航空公司亞洲航空，並且靠著過人的商業手腕將亞航欠下的1100萬美元債務還清，此後踏上了亞航持續盈利的道路。面對新冠肺炎疫情所帶來的財務危機，商業鉅子費南德斯能否化險為夷，全世界都在關注。
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