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客機無人搭座位塞滿貨物！亞航總裁幽默回：真聰明

記者賴正琳/綜合報導
calendar_today2020-08-23 07:00:00

▲現年56歲的費南德斯出生於馬來西亞吉隆坡。(圖／翻攝自IG）
▲現年56歲的費南德斯出生於馬來西亞吉隆坡。(圖／翻攝自IG）
四方報報導，受到新冠肺炎疫情影響，全球各國的航空公司遭受嚴重的打擊，連東南亞規模最大的廉價航空公司亞洲航空（AirAisa）也不例外，由於大部份國家關閉邊境、旅客擔憂疫情等因素，航班大幅銳減。今（21）日，亞航總裁費南德斯（Tony Fernandes）在Instagram上秀出客機載貨的照片，並幽默寫下：「現在客機無法載運乘客，不過國際物流事業卻蓬勃發展。我的部屬們非常聰明，用客艙載貨物。」

▲亞航總裁費南德斯（Tony
▲亞航總裁費南德斯（Tony Fernandes）在Instagram上秀出客機載貨的照片，並幽默寫下：「現在客機無法載運乘客，不過國際物流事業卻蓬勃發展。我的部屬們非常聰明，用客艙載貨物。」(圖／翻攝自IG）
費南德斯的貼文一出，引來大量網友留言，不少人大讚這實在是十分創新聰明的商機，可以看出亞航在大時代的困難之下，努力求新求變的決心。其實，早在今年四月，費南德斯就對外表示，「新冠疫情是亞航至今面臨最嚴峻的挑戰，現在沒有任何收入，並且96%的機隊只能停飛，我們還需支付龐大的預購燃料支出以及租賃費用。」

▲費南德斯的貼文一出，引來大量網友留言，不少人大讚這實在是十分創新聰明的商機，可以看出亞航在大時代的困難之下，努力求新求變的決心。(圖／翻攝自IG）
▲費南德斯的貼文一出，引來大量網友留言，不少人大讚這實在是十分創新聰明的商機，可以看出亞航在大時代的困難之下，努力求新求變的決心。(圖／翻攝自IG）
而在今年六月，亞航再度面臨現金流危機，雖然已經削減現有員工薪水最多75%，但財務仍是承受極大的赤字虧損。在不得以之下，開始進行裁員和總裁自願減持股份，盼能尋找生機。目前，亞航集團的業務遍及馬來西亞、泰國、印尼、日本、印度和菲律賓。

現年56歲的費南德斯出生於馬來西亞吉隆坡，曾經加入華納音樂成為歷年來最年輕的董事經理並且升上東南亞洲區副總裁，後來他在37歲時收購瀕臨倒閉的國有航空公司亞洲航空，並且靠著過人的商業手腕將亞航欠下的1100萬美元債務還清，此後踏上了亞航持續盈利的道路。面對新冠肺炎疫情所帶來的財務危機，商業鉅子費南德斯能否化險為夷，全世界都在關注。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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