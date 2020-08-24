2年內增10公斤！越南女孩笑稱：變重更漂亮

根據四方報報導，以往大眾審美觀普遍喜好骨感紙片女孩，造成不少模特兒為了瘦而得厭食症，然而隨著近幾年健身風潮興起，新的審美標準傾向穠纖合度的好身材。越南女孩Trang Thi Thuy Nguyen為了追求美麗，而自我增肥10公斤，並將個人故事發至社群平台，讓不少網友笑說以前都是為了瘦而節食，現在時代不同了，還有人不願意瘦。▲她表示她在2016年時仍然很瘦，僅39公斤，為了達到理想身材，她先吃胖10公斤，在2018年時增重至49公斤，但因為期間搭配健身，讓她的身材並不顯胖，而是前凸後翹。（圖／翻攝自IG）根據Trang分享的個人故事，她表示她在2016年時仍然很瘦，僅39公斤，為了達到理想身材，她先吃胖10公斤，在2018年時增重至49公斤，但因為期間搭配健身，讓她的身材並不顯胖，而是前凸後翹，讓網友震驚到底是怎麼做到的。▲Trang達到理想身材後，並沒有特別節食，仍然大喝珍珠奶茶和火鍋，不過她強調她都有規律做運動，也明白自己理想的身材是如何。（圖／翻攝自IG）Trang達到理想身材後，並沒有特別節食，仍然大喝珍珠奶茶和火鍋，不過她強調她都有規律做運動，也明白自己理想的身材是如何。她將故事分享至臉書、Instagram後獲得廣大迴響，不少網友紛紛羨慕她的好身材，並希望能和她一樣，健康地擁有理想中的面貌。▲（圖／翻攝自IG）