美民主黨綱刪一中　北京：不代表什麼、各黨應與中國同行

有外媒 21 日報導稱，民主黨此次研擬黨綱，除了更注重亞太政策，對中國也著墨更多以外，還提到民主黨信守對《台灣關係法》的承諾，將持續支持台海兩岸議題在符合「台灣人民願望與最佳利益」的情況下和平解決。相較於 2016 年的版本，「一個中國」已被悄悄拿掉。
中國外交部發言人趙立堅 21 日晚間在記者會中被問到，北京是否擔心美國兩個主流政黨對華態度都趨強硬時，趙立堅回應道，台灣問題是中美關係最重要、最敏感的問題。一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是國際社會的普遍共識，敦促有關方面切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。
趙立堅並聲稱，中方希望美國兩黨能夠客觀看待中美關係，從兩國人民和世界人民的共同利益出發，與中方「相向而行」，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。
南京大學國際關係研究院院長、中美問題專家朱鋒昨( 21 日)接受中國官媒訪問時也表示，今年美國大選最基本的特徵就是炒作中國話題，現任總統川普認為他在這個議題上擁有巨大優勢。然而，民主黨黨綱之所以刪除「一中」，是因為不想在中國話題上被川普抓住把柄，也不想在中國話題上簡單的示弱，避免因中國政策問題被川普牽著鼻子走，並認為黨綱無實質約束力，即便刪除「一中」，也是種模糊的表達方式，不等於就拒絕接受。