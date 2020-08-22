南韓宗教團體拒絕配合釀防疫破口　文在寅下令嚴懲

綜合《韓聯社》等韓媒報導，南韓中央災難安全對策本部 21 日表示，目前與首爾「愛第一教會」有關人員共 3415 人接受新冠病毒檢測，其中確診病例已達 739 人，感染病例擴散到 12 個市、道，辦公大樓、醫院和其他宗教設施等共 18 處大眾設施也不斷出現相關病例，引發全國新一輪大流行危機，但該教會卻拒絕配合流行病疫調，嚴重阻礙防疫工作，防疫部門已經向司法機關提出檢舉。
報導並稱，南韓警方和防疫部門於 21 日晚間以涉嫌違反《預防和管理傳染病法》為由，登門搜查「愛第一教會」，以獲取不配合防疫工作的教徒名單，先前該教會曾提供 1 份 900 多人的名單，但與消息稱有至少 2.3000 名信眾的數據不符合。
南韓中央災難安全對策本部協調官金剛立指出，考量到新冠病毒的潛伏期和傳播期，始於「愛第一教會」及光化門集會的群聚性感染恐將越來越多，此時正是疫情是否會開始全國大流行的重要關口，警告若再有人阻礙防疫工作，相關人員將需賠償損失及醫療費。
南韓總統文在寅 21 日訪問首爾市政府檢查防疫情況時也表示，雖然國家機關應盡量避免因行使公權力而引起侵犯公民人權的疑慮，但防疫事關重大，況且首爾疫情一旦失守，全國都會遭殃，針對部分教會拒不配合疫情防控等情況，希望有關部門依法嚴懲，除了《預防和管理傳染病法》以外，也不排除以妨害公務罪或刑法論處，必要時得以即時拘捕或申請拘留等方式，依法嚴懲違規行為。
此外，由於疫情嚴峻，南韓國防部週五也已取消原定下月 1 日開始的年度預備軍召集訓練，以配合國家抗疫行動，也是南韓自 1968 年實施預備軍制度後，首次取消召集訓練。
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