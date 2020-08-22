新冠變種病毒　權威期刊：最早於武漢出現並傳到星國台灣

根據新加坡《海峽時報》等外媒報導，在這項由新加坡多個研究機構參與，並由新加坡科技研究局主導的研究中，新加坡研究人員於今年 1 月到 3 月間的某組群聚感染病例中發現，此變種缺少 382 個核苷酸（ nucleotide ）、非結構性蛋白 ORF8 不能轉錄，雖然與野生型相比，病毒複製能力並沒有下降，但是毒性卻明顯降低，患者呈現的症狀一般更輕，需要使用呼吸器治療的比例也偏低。
報告並指出，名為「Sars-CoV-2」的病毒，其新變種最早於中國武漢出現，後來傳至新加坡及台灣，並於 1-2 月間出現不少病例， 3 月過後就沒有再被檢測到，而 3 月的初步研究顯示，同一變種在星國 8 名住院患者身上出現，之後又人傳人至少 4 週，在多個群組傳開後才受到控制。今年 2 月，在 1 名從武漢返回台灣的旅客身上也曾發現這種病毒。
研究人員指出，針對同一區域內出現缺失的病毒變種進行研究，將可能對新冠肺炎的疫苗研發、治療起到幫助作用。
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