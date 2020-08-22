🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 國際

新冠變種病毒　權威期刊：最早於武漢出現並傳到星國台灣

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-22 10:00:15update2020-08-22 10:02:11

▲新冠肺炎疫情全球大流行，國外知名醫學期刊近日指出，新冠變種病毒最早出現在中國武漢，後來傳到新加坡和台灣。（示意圖／Pixabay）
▲新冠肺炎疫情全球大流行，國外知名醫學期刊近日指出，新冠變種病毒最早出現在中國武漢，後來傳到新加坡和台灣。（示意圖／Pixabay）
國際知名醫學期刊《刺胳針》（ The Lancet ） 18 日發表 1 篇研究，內容提到新加坡研究人員發現的新冠變種病毒，最早從武漢出現，後來傳到台灣及新加坡。

根據新加坡《海峽時報》等外媒報導，在這項由新加坡多個研究機構參與，並由新加坡科技研究局主導的研究中，新加坡研究人員於今年 1 月到 3 月間的某組群聚感染病例中發現，此變種缺少 382 個核苷酸（ nucleotide ）、非結構性蛋白 ORF8 不能轉錄，雖然與野生型相比，病毒複製能力並沒有下降，但是毒性卻明顯降低，患者呈現的症狀一般更輕，需要使用呼吸器治療的比例也偏低。

報告並指出，名為「Sars-CoV-2」的病毒，其新變種最早於中國武漢出現，後來傳至新加坡及台灣，並於 1-2 月間出現不少病例， 3 月過後就沒有再被檢測到，而 3 月的初步研究顯示，同一變種在星國 8 名住院患者身上出現，之後又人傳人至少 4 週，在多個群組傳開後才受到控制。今年 2 月，在 1 名從武漢返回台灣的旅客身上也曾發現這種病毒。

研究人員指出，針對同一區域內出現缺失的病毒變種進行研究，將可能對新冠肺炎的疫苗研發、治療起到幫助作用。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

新冠病毒 醫學期刊 武漢 台灣 變種

NOW民調中心

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

陳其邁小內閣出爐　副市長是這三人

陳其邁小內閣出爐　副市長是這三人

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR][塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽