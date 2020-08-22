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疫情、野火夾擊！高溫與閃電釀災　加州政府兩頭燒

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-22 11:40:52

▲這張由外媒記者於加州盛產葡萄酒而聞名的納帕郡（ Napa County ）拍攝到的照片，意外成為美國網友的話題，因為照片顯示快被野火燒掉的告示板上，寫着「戴口罩、勤洗手，保持社交距離、注意安全」等防疫字句，為當前加州多災多難，遭受疫情和野火夾擊的困境下了最好的詮釋。（圖／美聯社／達志影像）
▲這張由外媒記者於加州盛產葡萄酒而聞名的納帕郡（ Napa County ）拍攝到的照片，意外成為美國網友的話題，因為照片顯示快被野火燒掉的告示板上，寫着「戴口罩、勤洗手，保持社交距離、注意安全」等防疫字句，為當前加州多災多難，遭受疫情和野火夾擊的困境下了最好的詮釋。（圖／美聯社／達志影像）
美國的新冠疫情持續延燒，其中加州確診病例已破 60 萬人，為全美最大疫區，不過禍不單行，適逢高溫炎熱加上極端氣候影響，加州近日又遭受野火襲擊，已燒掉 14 萬 1700 多公頃的土地，目前已有 6 人不幸死亡、並有 17.5 萬人緊急撤離。

綜合外媒報導，今年對加州居民而言是格外糟糕的一年，因為遭受新冠病毒、高溫野火夾擊而飽受煎熬；接連不斷的野火產生大量煙塵，也讓本來已不怎麼敢出門的加州人更受困家中，連窗戶也不太能打開。

連日高溫、閃電助長野火燃燒，空調成了必須品，可加州 偏又因為電力儲備不夠，數百萬人慘遭停電。當局雖已投入超過 1 萬名消防人員救火，但地勢、強風加上停電，不只火越燒越烈，救災也更加困難；有些火場的火勢只要沒被及時控制，隔夜就足以翻倍。

美國加州州長紐森（ Gavin Newsom ）表示，加州正經歷多年罕見的野火，有多達 560 處的起火點，已經燒掉 1 個羅德島州（ Rhode Island ）的面積，幾百棟房屋被大火吞噬，迫切希望總統川普簽署「重大災難聲明」。

目前來自俄勒岡州、新墨西哥州和德州的消防隊都已投入協助；紐森更向澳洲、加拿大求助，因為他相信澳州應對野火經驗豐富，消防隊的素質也是全球首屈一指，應能幫助加州盡快控制住火勢。

加州死谷（ Death Valley ）的火爐溪（ Furnace Creek ）， 16 日才剛錄得攝氏 54.4 度的歷史高溫，突顯極端氣候帶來的危機，而頻繁的落雷也引發了這場大火，難以收拾。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

新冠疫情 極端氣候 加州 野火 夾擊

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