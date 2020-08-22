疫情、野火夾擊！高溫與閃電釀災　加州政府兩頭燒

綜合外媒報導，今年對加州居民而言是格外糟糕的一年，因為遭受新冠病毒、高溫野火夾擊而飽受煎熬；接連不斷的野火產生大量煙塵，也讓本來已不怎麼敢出門的加州人更受困家中，連窗戶也不太能打開。
連日高溫、閃電助長野火燃燒，空調成了必須品，可加州 偏又因為電力儲備不夠，數百萬人慘遭停電。當局雖已投入超過 1 萬名消防人員救火，但地勢、強風加上停電，不只火越燒越烈，救災也更加困難；有些火場的火勢只要沒被及時控制，隔夜就足以翻倍。
美國加州州長紐森（ Gavin Newsom ）表示，加州正經歷多年罕見的野火，有多達 560 處的起火點，已經燒掉 1 個羅德島州（ Rhode Island ）的面積，幾百棟房屋被大火吞噬，迫切希望總統川普簽署「重大災難聲明」。
目前來自俄勒岡州、新墨西哥州和德州的消防隊都已投入協助；紐森更向澳洲、加拿大求助，因為他相信澳州應對野火經驗豐富，消防隊的素質也是全球首屈一指，應能幫助加州盡快控制住火勢。
加州死谷（ Death Valley ）的火爐溪（ Furnace Creek ）， 16 日才剛錄得攝氏 54.4 度的歷史高溫，突顯極端氣候帶來的危機，而頻繁的落雷也引發了這場大火，難以收拾。
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