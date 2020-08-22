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外媒：TikTok最快8月24日控告川普政府

中央社
calendar_today2020-08-22 13:50:28update2020-08-22 13:51:00

▲中國影音應用程式「抖音海外版」（ TikTok ）在美國擁有龐大的年輕粉絲。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國影音應用程式「抖音海外版」（ TikTok ）在美國擁有龐大的年輕粉絲。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社台北22日電）美國總統川普8月初簽署行政命令，禁止美國任何企業或個人與短影音平台TikTok及其中國母公司字節跳動交易。路透（Reuters）今天引述知情人士透露，TikTok最快將於24日對美國政府提告。

報導引述消息人士表示，TikTok提告依據是川普（Donald Trump）8月6日簽署的行政令援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），並沒有遵循正當程序。對於被白宮視為美國國家安全威脅，TikTok也將提出反對意見。

據報導，川普8月14日再次發布行政命令，要求字節跳動必須在90天內脫手TikTok美國業務。字節跳動與微軟、甲骨文等潛在收購方不斷談判，字節跳動的部分美國投資者也可能加入最終交易，占據部分股權。

報導指出，TikTok這次提告無法讓字節跳動免於脫手TikTok美國業務，因為訴訟內容和8月14日的行政命令無關，這道行政命令不受司法審查。

報導表示，目前尚不確定TikTok將在哪家法院提起訴訟。截至發稿，字節跳動拒絕對此發表評論，一名美國白宮發言人也拒絕置評。

字節跳動8月7日曾發表聲明，指控川普的行政命令沒有遵循正當法律程序，並表示如果美國政府不能給予公正對待，它們將訴諸美國法院。

聲明並向TikTok美國用戶喊話，表示用戶「有權利向各級議員包括白宮政府表達意見，你們的聲音有權被聆聽」。

川普於8月6日簽署2項行政命令，表示將在45天後禁止美國任何人或企業與TikTok（海外版抖音）及其母公司字節跳動、WeChat（海外版微信）及其母公司騰訊做生意，以解決在資通訊技術供應鏈的威脅。

川普當時是援引「國際緊急經濟權力法」、「國家緊急法」（National Emergencies Act）與301條款發布這2項行政命令。（編輯：繆宗翰/楊昇儒）1090822

關鍵字

川普 抖音海外版 美國 提告 禁令

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