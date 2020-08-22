線上遊戲結怨！男竟開車往返5千公里行兇　被捕前自殺　

綜合外媒報導，被害的18歲男子名叫賽恩（Matthew Thane），在案發當天早上6點多，於自宅門口遭人槍殺。當地警方透露，兇手利用瓦斯桶在賽恩家門縱火，引起賽恩注意，再待賽恩走出門外查看狀況時開槍射殺。
當地警方不願透露兇嫌姓名，僅表示由於兇嫌明確鎖定賽恩，警方調查賽恩的人際往來後，鎖定了一位在線上遊戲結怨的男子。隨後調查兇嫌的手機資料，發現他在事發當天人就在加州，而且兇嫌的手機足跡顯示，他從德州的家中開車前往遠在加州的賽恩住宅，隨後便折返。總共花了將近3天時間，進行這項單趟路程超過2700公里的千里行兇計畫。
而兇嫌在警方找上門時，便在家中舉槍自盡。警方表示，搜索兇嫌家中後，找到他與賽恩之死相關的證據，疑似就是因為在網路遊戲中結怨。據了解，賽恩有在《Twich》開遊戲直播，在遊戲社群中小有名氣。但兩人究竟為何產生爭執，仍不清楚，有待警方進一步釐清。（編輯：倪浩軒）
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