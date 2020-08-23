🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 國際

中國官員稱7月已啟用「試驗期」新冠疫苗　逾2萬人接種

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-08-23 10:47:53

▲中國衛生健康委科技發展中心主任、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉。（圖／翻攝自微博）
▲中國衛生健康委科技發展中心主任、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉。（圖／翻攝自微博）
新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情爆發至今，已造成全球逾 2300 萬人染疫、80 萬人死亡，各國正致力於研發疫苗，中國方面在 8 月 19 日首度批准專利給中國軍事科學院與藥廠研發的疫苗，近日又有官員表示已在 7 月 22 日啟動新冠疫苗的緊急使用。

據中國《澎湃新聞》，衛生健康委科技發展中心主任、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉昨（ 22 ）日在官媒《央視》節目上表示，這款疫苗今年 4 月 4 日提出緊急使用申請，至 6 月 24 日經國務院批准，上個月 22 日正式啟動緊急使用，已有逾 2 萬人參與臨床試驗。先前「中國生物」製藥曾表示，疫苗價格約 1000 元人民幣，鄭忠偉回應「一定比這（價格）便宜」。

鄭忠偉透露，為了防範下一波秋冬季疫情，會適度考慮擴大疫苗緊急使用範圍，並援引中國《疫苗管理法》規定，當出現特別重大公共衛生事件，由國家衛生健康委員會提出緊急使用疫苗申請，由國家藥監局組織專家論證並同意，由國家衛健委會在一定範圍、一定時限內使用緊急疫苗。

中國啟動疫苗緊急使用引起中國網友討論，有些人認為 7 月 22 日的消息過一個月才公布，有「先斬後奏」的意味，部分網友嫌貴「1000 塊錢呢，打不起」，也有人希望先讓一線防疫的軍人、醫護優先施打疫苗。

外媒報導，目前全世界尚未有一款疫苗完成試驗階段，被證明有大範圍保護人類的作用，中國疫苗的三期臨床試驗自 6 月 23 日開始，北京、武漢、阿聯酋阿布札比等地超過 2 萬人接種，未來秘魯、摩洛哥、阿根廷將與「中國生物」合作。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

7月22日 新型冠狀病毒 新冠疫苗 中國疫苗 疫苗價格

NOW民調中心

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

郝柏村追思會　馬英九、韓國瑜、江啟臣等藍營大咖都到場

郝柏村追思會　馬英九、韓國瑜、江啟臣等藍營大咖都到場

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR][塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽