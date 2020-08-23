中國官員稱7月已啟用「試驗期」新冠疫苗　逾2萬人接種

據中國《澎湃新聞》，衛生健康委科技發展中心主任、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉昨（ 22 ）日在官媒《央視》節目上表示，這款疫苗今年 4 月 4 日提出緊急使用申請，至 6 月 24 日經國務院批准，上個月 22 日正式啟動緊急使用，已有逾 2 萬人參與臨床試驗。先前「中國生物」製藥曾表示，疫苗價格約 1000 元人民幣，鄭忠偉回應「一定比這（價格）便宜」。
鄭忠偉透露，為了防範下一波秋冬季疫情，會適度考慮擴大疫苗緊急使用範圍，並援引中國《疫苗管理法》規定，當出現特別重大公共衛生事件，由國家衛生健康委員會提出緊急使用疫苗申請，由國家藥監局組織專家論證並同意，由國家衛健委會在一定範圍、一定時限內使用緊急疫苗。
中國啟動疫苗緊急使用引起中國網友討論，有些人認為 7 月 22 日的消息過一個月才公布，有「先斬後奏」的意味，部分網友嫌貴「1000 塊錢呢，打不起」，也有人希望先讓一線防疫的軍人、醫護優先施打疫苗。
外媒報導，目前全世界尚未有一款疫苗完成試驗階段，被證明有大範圍保護人類的作用，中國疫苗的三期臨床試驗自 6 月 23 日開始，北京、武漢、阿聯酋阿布札比等地超過 2 萬人接種，未來秘魯、摩洛哥、阿根廷將與「中國生物」合作。
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