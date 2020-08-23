韓國疫情反彈新增近4百例　從首爾擴大至全國防疫升級

韓國昨（ 22 ）日新增的病例中有四分之一集中於非首都圈，今（ 23 ）日起韓國將防疫限制從一級升至二級，且範圍由首都圈擴大至全國，未來 14 日首爾以外的地區，夜店、KTV、自助餐餐廳、網咖、企業培訓場所都需要停業；禁止室內 50 人以上、室外 100 人以上的集會；體育賽事禁止觀眾入場；爆發群聚感染的學校改為線上授課。
韓國中央防疫對策本部本部長鄭銀敬表示，首爾「愛第一教會」確診人數持續增加，累計共 841人，上週末光化門集會也有逾 100 人確診。同時，首爾市政府宣布為了防止疫情擴散，自今晚午夜起，首次強制要求所有市民配戴口罩。
據《韓聯社》，今日韓國外交部也發現職員、清潔工共 2 人確診。報導指，外交部位於首爾市中心，2 人初步推測由確診的配偶所傳染，男性職員的妻子在 22 日確診，女性清潔工的丈夫則是在 21 日篩檢呈陽性。外交部大樓已封鎖進行消毒。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。