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力挺白俄羅斯爭民主！立陶宛重現31年前「波羅的海人鏈」

中央社
calendar_today2020-08-24 08:31:08update2020-08-24 08:31:48

▲為展現對白俄羅斯民眾爭取民主的支持，數以萬計的立陶宛人近日也以手牽手串成人鏈，重現 31 年前波羅的海的 3 國人民，為對抗蘇聯專制而牽起之「波羅的海之路」（ Baltic Way ）。（圖／美聯社／達志影像）
▲為展現對白俄羅斯民眾爭取民主的支持，數以萬計的立陶宛人近日也以手牽手串成人鏈，重現 31 年前波羅的海的 3 國人民，為對抗蘇聯專制而牽起之「波羅的海之路」（ Baltic Way ）。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社立陶宛維爾紐斯23日綜合外電報導）為展現對白俄羅斯民眾爭取民主的支持，今天將有數萬人在立陶宛手牽手串成人鏈，重現波羅的海3國人民為抗蘇聯在31年前的今天牽起「波羅的海之路」（Baltic Way）。

法新社報導，立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞有數百萬人在1989年8月23日牽手串起一條橫跨3國的人鏈，表達對獨立的渴望。這條「波羅的海之路」啟發世界各地追求自由的民眾，包括近年在香港、西班牙的加泰隆尼亞和台灣都出現過類似行動。

今天的活動將從立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）延伸到白俄羅斯邊界，全長約30公里。活動將於格林威治時間16時（台灣時間24日凌晨0時）開始，主辦單位估計約會有5萬人參加。

曾參與31年前「波羅的海之路」的立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nauseda）也將加入今天活動。他告訴法新社：「現在輪到我們的白俄羅斯兄弟表達對自由的渴望。我們組成自由之路（Freedom Way）對他們伸出援手。」

白俄羅斯強人總統魯卡申柯（AlexanderLukashenko）9日在作票疑雲中勝選連任，引爆境內示威潮。他的競選主要對手季哈諾夫斯卡婭（SvetlanaTikhanovskaya）敗選後流亡立陶宛，她說可能出席今天活動。

季哈諾夫斯卡婭昨天接受法新社訪問時表示：「這不僅對我，對所有白俄羅斯民眾都意義深長。他們感受到這份支持，...這是非常美好的舉動。」

除了在立陶宛，在拉脫維亞靠白俄羅斯邊界、在愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）和在其他一些前蘇聯國家，今天也會出現規模較小的牽手活動。而曾遭蘇聯入侵的捷克，今天也會有人在首都布拉格知名地標查理大橋（Charles Bridge）串起人鏈。（譯者：楊昭彥/核稿：張正芊）1090823

關鍵字

波羅的海人鏈 民主化 立陶宛 白俄羅斯 抗爭

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