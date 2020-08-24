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蔡霞接受CNN專訪　挺美制裁北京、籲各國聯手阻中共滲透

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-24 06:24:30

▲中共中央黨校退休教授蔡霞，近日頻頻接受外媒專訪，強調自己對於批評習近平和中共現況的事並不後悔。（圖／翻攝自紐約時報）
▲中共中央黨校退休教授蔡霞，近日頻頻接受外媒專訪，強調自己對於批評習近平和中共現況的事並不後悔。（圖／翻攝自紐約時報）
中共中央黨校前教授蔡霞，先前因痛批習近平和中國共產黨現況的錄音檔流傳，遭中共中央黨校以發表惡意言論為由開除黨籍，但這並未能阻止她繼續發聲，根據近日美國《CNN》報導，蔡霞在接受其專訪時重申，中共只有等習近平下台後改革派才能出頭，並呼籲各國聯手，阻止中共繼續滲透國際組織。

根據《CNN》報導， 蔡霞因批評中國共產黨已成政治殭屍、總書記習近平則成了「黑幫老大」一事，而遭黨校開除黨籍、取消退休待遇，她對此的回應則是「很高興與這個黑幫一樣的政黨徹底脫鉤」，引發外界對於倒習浪潮、紅二代分裂的關注。她在去年赴美後因新冠疫情滯留至今，呼籲美國政府加強對北京採取強硬做法，同時也支持美國對華為實施禁令。

蔡還呼籲美方應制裁中共高層官員，國際社會也須攜手阻止共產黨繼續「滲透」全球機構，傳播習近平的「極權主義」思想：「中美關係不是兩國人民之間的衝突，而是兩種制度和兩種意識形態之間的較量和對抗。現在中共的目標，是要以自己的治理模式，取代以美國為代表的現代人類自由民主制度，以及和平、民主、自由與正義的價值觀和秩序」。

由中共內部菁英變身為中共政權的嚴厲批評者，蔡霞表示，先前未曾想到錄音檔會在網上引起轟動並廣泛流傳，既然她不再屬於共產黨，就有義務和權利公開發表意見。蔡霞還聲稱，習近平的「恐怖統治」並非來自其強勢的地位，而是暴露了他強烈的不安全感：「他是最害怕的那個人，這就是為什麼他在黨內進行一輪又一輪的清洗，擁有至高權力的人總是覺得別人在謀劃權力。」形容在中國當前的政治氣氛中，很少有人敢公開發表意見，官員通常會掩蓋事實，只報告高官想聽的信息，甚至是錯誤的資訊，不再有科學、民主、開放和透明的決策，在這種情況下，決策肯定會出現重大問題。

報導並指出，蔡霞出生於所謂的「紅色家庭」，她的祖父在建黨之初就加入了中國共產黨，她的父母也參加了共產主義革命，她的成長過程受到嚴格教導，根深蒂固於父母的革命信念，即人民應獲得解放並有權統治國家。然而，經歷過「文化大革命」的蔡霞表示，自己明白沒有任何法治、任何權利的保護，人們會多麼痛苦；可是自從習近平上台以來，他的語言、思想和行動，彷彿都讓中國回到文化大革命那段期間，「對於那段時期的我們來說，我們對這種轉變非常敏感」。

對於中國在共產黨統治下的未來，蔡霞認為，防止災難的唯一方法，就是不讓習近平繼續擔任最高領導人並「綁架」中國，只有他辭職下台，才能在黨內產生贊成改革的聲音，並讓支持改革的力量在調整中國前進方向扮演角色。

關鍵字

中央黨校教授 蔡霞 習近平 中共 CNN

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