川普：美國不一定要和中國做生意　兩國經濟有可能脫鉤

根據《路透社》等外媒報導，川普在 23 日播出的《福斯新聞》訪談中，於一段錄影談話中聲稱，美國不必與中國做生意，然後在談到脫鉤時說：「好吧，如果他們不正確對待我們，我肯定會、我肯定會這樣做。」
川普政府自 2018 年起就與中國展開貿易戰，直到今年1月初才終於簽署象徵和解曙光的第一階段貿易協定，但緊接著新冠疫情在全球大爆發，川普指控北京當局隱瞞疫情、未及時通知各國防疫，才導致疫況不可收拾，一怒之下便關閉了第二階段談判的大門，並數次公開稱新冠病毒為中國病毒，以表達對北京處理新冠疫情方式的不滿。
《南華早報》指出，中國商務部上週表示，將在未來幾天舉行貿易會談，但華府並未證實；川普還說，他親自取消了原定於上週舉行的美中貿易會談，這項會談的目的是要檢討第一階段貿易協議的執行進度。
中國國務院副總理劉鶴曾公開表明，中國與美國脫鉤一事「不切實際」，但今年 6 月美國財政部長梅努欽（ Steven Mnuchin ）才表示，若美國企業無法在中國獲得公平的競爭機會，那麼美中經濟脫鉤就可能會發生。
川普上任後積極推動「對中國強硬」的政策方針，近來雙方在貿易、資安、香港、南海等問題上，衝突亦逐漸升溫。然而，美中經濟脫鉤茲事體大，對於雙方乃至全球影響甚鉅，不只涉及商品關稅和物價，也會牽動兩國未來競爭力的消長。生意人出身的川普，究竟如何盤算和中國脫鉤一事，除了保護美國利益，還有 11 月的總統大位保衛戰等多重考量，尤其共和黨全國代表大會近日將登場，屆時會正式提名川普代表該黨競選連任，他在此時重提美中經濟脫鉤的可能性，不排除也有選舉考量的因素在其中。