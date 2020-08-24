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解放軍1個月內公布9場大型演練　今起沿海幾乎都進行軍演

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-08-24 10:28:33update2020-08-24 10:44:49

▲中國解放軍今日（8/24）起，在黃海、渤海、南海進行實彈射擊等軍事訓練。（圖／翻攝自中新社）
▲中國解放軍今日（8/24）起，在黃海、渤海、南海進行實彈射擊等軍事訓練。（圖／翻攝自中新社）
中國解放軍近期發佈多次有關軍事演習相關公告，範圍遍及黃海、南海、渤海，中國官方媒體指美中關係緊張之際，過去 1 個月內軍方至少公布 9 場大型軍演。今（ 24 ）日起，中國沿海岸，包括黃海、渤海、南海都有軍事演習。

據山東海事局、海南海事局官網通報，解放軍 22 日起至 26 日、 24 日至 29 日，分別在黃海青島至連雲港以東海域、海南島東南部海域進行實彈軍事演習。山東海事局轄下的青島海事局及周邊的連雲港海事局發布警告，22 日起至 26 日，組織「重大軍事活動」禁止船隻進入海域。

南海方面，中國海事局發布「粤航警0172」管制時間從今（ 24 ）日 0 時至 29 日 24 時；海南島海事局也發布軍事訓練活動「琼航警 0078 」管制時間自今（ 24 ）日 0 時至 29 日 24 時。廣東海事局公告，同時段將在廣東汕頭至汕尾間外海、東沙群島以北南海、粵東海域進行軍演，船隻需在公告範圍海域外 5 海里通過。

▲解放軍於海南島外海進行軍演的範圍。（圖／翻攝自微博）
▲解放軍於海南島外海進行軍演的範圍。（圖／翻攝自微博）
渤海方面也將進行實彈射擊活動，當地海事局發布「冀航警 0223 」，自今（ 24 ）日 0 時起至 9 月 30 日 24 時，實彈射擊活動區域內禁止船隻駛入。 唐山海事局公告，同時間段解放軍在天津至秦皇島間渤海海域進行實彈射擊，範圍約為半徑25公里的扇形區域，禁止船隻駛入；大連海事局宣佈，今（ 24 ）日 8 時至明（ 25 ）日 18 時，渤海海峽執行軍事任務。

中國《央視》 19 日消息指，解放軍東部戰區海軍驅逐艦支隊，展開實戰化訓練。香港《南華早報》20 日報導，中國海軍東海艦隊某支隊近日進行訓練，報導未提具體地點、時間，但據悉演習以俄製「現代」級導彈驅逐艦杭州艦為首，徐州艦、泰州艦也參與訓練，艦隊主要模擬在空中、水面遭遇突襲的情景。

▲中國《解放軍報》公布消息，今日起黃海、渤海、南海皆有軍事演習。（圖／翻攝自微博）
▲中國《解放軍報》公布消息，今日起黃海、渤海、南海皆有軍事演習。（圖／翻攝自微博）
 

關鍵字

南海 解放軍海軍 渤海 中國軍演 解放軍軍演

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