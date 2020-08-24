解放軍1個月內公布9場大型演練　今起沿海幾乎都進行軍演

據山東海事局、海南海事局官網通報，解放軍 22 日起至 26 日、 24 日至 29 日，分別在黃海青島至連雲港以東海域、海南島東南部海域進行實彈軍事演習。山東海事局轄下的青島海事局及周邊的連雲港海事局發布警告，22 日起至 26 日，組織「重大軍事活動」禁止船隻進入海域。
南海方面，中國海事局發布「粤航警0172」管制時間從今（ 24 ）日 0 時至 29 日 24 時；海南島海事局也發布軍事訓練活動「琼航警 0078 」管制時間自今（ 24 ）日 0 時至 29 日 24 時。廣東海事局公告，同時段將在廣東汕頭至汕尾間外海、東沙群島以北南海、粵東海域進行軍演，船隻需在公告範圍海域外 5 海里通過。
渤海方面也將進行實彈射擊活動，當地海事局發布「冀航警 0223 」，自今（ 24 ）日 0 時起至 9 月 30 日 24 時，實彈射擊活動區域內禁止船隻駛入。 唐山海事局公告，同時間段解放軍在天津至秦皇島間渤海海域進行實彈射擊，範圍約為半徑25公里的扇形區域，禁止船隻駛入；大連海事局宣佈，今（ 24 ）日 8 時至明（ 25 ）日 18 時，渤海海峽執行軍事任務。
中國《央視》 19 日消息指，解放軍東部戰區海軍驅逐艦支隊，展開實戰化訓練。香港《南華早報》20 日報導，中國海軍東海艦隊某支隊近日進行訓練，報導未提具體地點、時間，但據悉演習以俄製「現代」級導彈驅逐艦杭州艦為首，徐州艦、泰州艦也參與訓練，艦隊主要模擬在空中、水面遭遇突襲的情景。