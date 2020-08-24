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不搗蛋就給糖！英國「發甜點」獎勵受刑人　後果全場笑翻

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-24 12:17:35

▲英國一間監獄實施「乖小孩有糖吃」計畫，只要受刑人50天沒有發生暴力衝突就會拿到甜點獎勵。（圖／翻攝自《Pixabay》）
▲英國一間監獄實施「乖小孩有糖吃」計畫，只要受刑人50天沒有發生暴力衝突就會拿到甜點獎勵。（圖／翻攝自《Pixabay》）
喝一杯手搖或到咖啡廳吃甜點是不少人忙碌生活中的小確幸，不過這對被關在監獄中與世隔絕的受刑人來說可是相當難得的機會。而在英國就有一座監獄實施了「不搗蛋就給糖」的計畫，只要受刑人50天內沒有發生任何暴力行為，獄方就會發放甜點零食給受刑人當獎勵，而這個為了降低暴力衝突的計畫結果曝光後，也吸引眾人討論。

英國的黑麥山監獄（HM Prison Rye Hill）自2014年以來專門關押性罪犯，而獄方最近開始實施了一項計畫，他們決定發放海綿蛋糕、胡蘿蔔蛋糕、薑汁巧克力蛋糕和汽水果汁等軟性飲料給那些超過50天沒有發生暴力衝突行為的受刑人，而受刑人原本只能用他們在獄中微薄的薪水，到餐廳排隊搶破頭才能買到這些甜點。直到計畫開始執行，所有受刑人都願意乖乖的聽話，等待50天後的這份大獎。

▲在台灣大部分的罪犯都是被關在監獄裡，很少是被執行死刑或其他處分方式。（示意圖／翻攝自
▲英國為了減少監獄內的暴力衝突案件費盡心思。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
根據英國《鏡報》報導，這個「乖小孩有糖吃」的計畫實施後，黑麥山監獄的暴力衝突事件比全國監獄發生率少了將近三分之二，就連內部知情人士也向《鏡報》表示想解決監獄內的暴力衝突事件往往所費不貲，沒想到這些受刑人卻願意為了甜頭而放下拳頭，計畫的成效跌破眾人眼鏡，也讓當局考慮將這個計畫更廣泛使用。

事實上，除了「乖小孩有糖吃」的計劃以外，其他監獄也採用了不少有創意的方式來降低獄內暴力案件，例如在諾丁漢的監獄就提供表現優良的受刑人VR穿戴裝置，讓他們能夠享受10分鐘的獄外生活。而黑麥山監獄計畫的成功也讓不少台灣網友紛紛開玩笑表示「糖，果然是毒品」、「這我懂，就是在新訓中心投飲料」、「再加上可以摸小貓咪一天，效果更好」、「原來跟管理幼稚園一樣，下次可以鼓勵正向行為來換台灣珍奶不知如何」。（編輯：楊智傑）

關鍵字

英國 監獄 甜點 獎勵 受刑人

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