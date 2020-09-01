美中角力／疫情、糧荒、經濟夾擊！習近平深陷倒台危機

▲中國武漢自去年底爆出新冠疫情後，於今年農曆春節前夕宣布封城。為了阻斷病毒，類似的封閉式管理措施在接下來幾週甚至幾個月，陸續於中國各地被實施。（圖／翻攝自 YouTube ）

▲雖然北京宣稱中國糧食生產及供應充足，但外界仍對習近平節約、勿浪費食物的指令有所揣測，認為當地的糧食產量受到疫情、洪災等影響，很可能出現不足的狀況。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

▲美中關係持續緊張，雙方的戰火全面延燒至貿易、媒體、資訊安全、全球公衛等議題。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

▲中國知名法學家、清華大學前法學教授許章潤，疑似因為批評習近平和中央，丟掉清華大學的飯碗。（圖／翻攝網路）

分析認為，蔡霞與中共的決裂，不僅僅代表她個人，特別她的學生中，有許多都是中共的省部級高官，因此蔡霞的政治舉動極具象徵意義，代表中共已出現「紅二代」分裂的局面，撼動中共建政的核心價值以及習的統治正當性；她本人也坦言，中共內部約有 60% 至 70% 的人與她觀點一致，只在於說與不說，以及

反習力量夠不夠大

。對於體制內的問題，

黨內高官都清楚要害所在，中共最高層的七常委，還有歷屆退休的大老，雖然與習近平有共同利益，但事情搞壞、損壞政黨，他們也將身受其害，因此在反對力量集結到具壓倒性優勢之前，應該還會有各種「試水溫」的動作。

疫情、天災、經濟、分裂，都是導致習近平內外交迫的重要因素。

最後，中國國務院總理李克強是否會在「倒習」的運動中扮演關鍵角色，是今年以來習、李衝突檯面化上最受外界關注的部分。

北戴河會議之後，習近平和李克強分別都前往災區視察，但中共 3 大官媒：人民日報、央視、新華社，第一時間都大篇幅報導習近平，對於李克強的報導則整整延遲 3、4 天，疑似「抬習貶李」的內容也引發外界議論。

分析指出，

習李之間的矛盾已經很難

調和，而以李克強的政治地位，應該有機會帶領黨內反對勢力發動改革；但也有意見認為，事態一旦往不利的方向發展，李克強也可能變成「趙紫陽第二」，畢竟在中共建政史上，身居高位、影響

中國民主化

進程、最後卻失勢而被撤銷職務並軟禁的改革派領袖，這樣的情況不是沒有，所以不應低估中國共產黨內部的鬥爭壓力，以及掌權者對國家機器的掌控。 2020 年不論是美中台關係、南海動態還是國際局勢，都是變幻莫測的一年，隨著美中衝突白熱化，各國也面臨「選邊站」以及是否該「聯美抗中」的抉擇，可以預見還會有不少大事發生。