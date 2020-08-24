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習李考察洪災鬥經濟？習強調長江三角、李關注西部開發

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-08-24 16:26:25update2020-08-24 16:31:25

▲中國國家主席習近平（左）、國務院總理李克強（右），兩人分別於 8 月下旬前往安徽、重慶考察。（圖／翻攝自新華社、中國政府網）
▲中國國家主席習近平（左）、國務院總理李克強（右），兩人分別於 8 月下旬前往安徽、重慶考察。（圖／翻攝自新華社、中國政府網）
中國國家主席習近平、國務院總理李克強，兩人的互動角力備受關注。李克強在全國人大記者會上，公開回應「脫貧任務」中國約 6 億人口月收入僅 1000 元人民幣，此數據和北京師範大學「中國收入分配研究院」的研究接近，後因疫情重創全球經濟，李克強提倡地攤解決就業問題，也被北京市抵制、官媒迅速「降溫」。

今年中國北戴河會議後，習近平於 18 日至 21 日前往安徽考察、慰問洪災受災民眾，20 日習近平在安徽合肥發表演講，強調推進「長江三角一體化發展」，上海、江蘇、浙江、安徽 3 省 1 市的經濟總量就佔全中國 3 分之 1 ，在全球市場萎縮的外部環境下，發揮中國市場規模優勢，形成以「國內大循環」為主、國內國際雙循環的新發展局面。

習近平指出，整體來說「長江三角一體化發展」正在形成，說明黨中央決策部署正確、落實有力。

▲中共總書記習近平前往安徽考察調研。（圖／翻攝自新華社）
▲中共總書記習近平8月18日至21日，前往安徽考察調研。（圖／翻攝自新華社）
李克強則是在 20 日前往歷經長江洪峰的四川重慶進行考察、慰問災民，但引起外界關注的是除了在中國政府網，中國《央視》、《新華社》及《人民日報》等官方重要媒體至 21 日都未報導，引起熱議。昨（ 23 ）日央視報導了李克強於重慶考察的談話，強調保住主體市場，今年經濟可以實現正成長。

根據中國政府網，李克強至四川強調，要貫徹落實好習近平總書記對防汛救災和災後重建工作的重要指示精神，加強防洪、恢復生產。李克強穿著雨鞋、「淌著泥水」走進受災村民家中。

李克強充分肯定重慶近年來的經濟發展、防疫防汛工作，希望堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，按照黨中央、國務院決策部署，開拓奮進，走在西部改革開放創新前列，勉勵西部發揮迴旋餘地優勢，積極承接東部產業轉移，並透過產業升級促進發展，敢於參與國際競爭。

外國媒體觀察，習近平和李克強兩人在經濟發展政策上有部分差異，習近平強調要經濟較好的長江三角地區，發揮市場規模形成「國內循環」；李克強則是著重關注東部產業外移，希望透過西部開發留住企業。

▲李克強前往四川重慶探視災民。（圖／翻攝自中國政府網）
▲李克強8月20日前往四川重慶探視災民。（圖／翻攝自中國政府網）
 

關鍵字

李克強赴重慶考察 洪澇災害 中共高層 習近平赴安徽考察 習李鬥

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