共和黨正式提名川普角逐連任！對中更強硬、維持對台保證

綜合外媒報導，川普的第 2 任期 10 大施政綱要，標題名為「為你們而戰」（ Fighting For You ），其中「結束對中國的依賴」被排在 10 大重點施政領域的第 3 位，內容包括：從中國討回 100 萬個製造業工作機會、對從中國撤回工作機會的企業提供稅額減免、禁止將工作機會外包給中國企業的公司獲得美國政府的合約，以及「要中國為新冠病毒擴散至全球負起全責」等。
從前述施政綱要看來，川普仍打算連任後繼續對北京施壓，特別是在經貿方面，而在《福斯新聞》 23 日播出的訪問中川普也表示，美國不一定要和中共做生意，如果北京對待美國的方式不正確，那麼雙方經濟脫鉤就相當有可能。
施政黨綱還包含力求在今年年底前研發出疫苗、禁止非法移民享用由美國人納稅款支持的福利、禁止美國公司以廉價外國勞動力取代本國勞動力等，維持「美國優先」的外交政策，將從伊拉克、阿富汗撤軍、要求美國盟友繳納應付款項，維持並強化美國軍力。
此外，除了正式提名川普為第 46 任美國總統候選人外，共和黨全代會也決定要沿用 2016 年黨綱，裡頭重申《台灣關係法》與「對台 6 項保證」。該版黨綱在「國家安全與防衛」章節中指出，共和黨將信守 1982 年雷根總統對台提出的 6 項保證，反對兩岸任何一方片面改變台海現狀，台灣問題必須透過對話和平解決，若北京違反這些原則，美國基於台灣關係法，將幫助台灣自衛。
受到新冠肺炎疫情影響，本屆共和全代會大會只有 1/6 的黨代表到場，參加唱名表決，川普提前獲得超過提名所需的 1276 張門檻票數，正式被提名為共和黨總統候選人。