日本台裔議員蓮舫驚傳離婚！週刊受訪坦承：人生觀不同

根據日本《週刊文春》報導，蓮舫已於 8 月 7 日與村田信之協議離婚，她在本月 20 日向日本參院事務局申請更改姓氏，從「村田蓮舫」恢復為「齊藤蓮舫」，《週刊文春》向蓮舫詢問此事後，也已獲得本人證實。
報導指出，村田因為在早稻田大學、京都藝術造型大學等校兼課，必須經常下鄉，所以考慮搬離東京，但這個決定對於從政和有選區考量的蓮舫來說並不合適，而且子女都已長大成人，在與丈夫懇談後，雙方都有共識，認為彼此未來的發展不再需要被綁在同一戶籍，因此由蓮舫提出離婚， 2 人在未有律師陪同的情況下和平分手，但仍保持聯繫，生活和心情並無太多改變。
蓮舫的父親為台灣商人謝哲信，母親則為日本人齊藤桂子，幼年名為謝蓮舫，後改從母姓為齊藤蓮舫。她於 1993 年 8 月與村田信之結婚，改夫姓為村田蓮舫，通稱蓮舫， 1997 年生下一對雙胞胎兒女。
2004 年蓮舫投入政壇，代表民主黨參加東京區參議員選舉當選，進入政壇後仍繼續以蓮舫的名義活動， 2016 年 9 月當選日本民進黨黨魁後，曾宣布自己已經放棄台灣國籍，但遭日本政府駁回其申請， 2017 年 7 月因雙重國籍問題而公開表達謝罪之意，同月辭去民進黨代表，並於年底退出日本民進黨。