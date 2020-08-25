🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 國際

日本台裔議員蓮舫驚傳離婚！週刊受訪坦承：人生觀不同

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-25 07:20:06

▲ 52 歲的日本台裔參議員蓮舫近日向週刊證實，自己已於本月 7 日和作家村田信之離婚。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 52 歲的日本台裔參議員蓮舫近日向週刊證實，自己已於本月 7 日和作家村田信之離婚。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
52 歲的日本台裔參議員蓮舫，因父親為旅日的台灣人，而常在台日相關議題上引起關注。近日有日本週刊報導，蓮舫已和丈夫村田信之離婚，理由是「人生觀不同」。

根據日本《週刊文春》報導，蓮舫已於 8 月 7 日與村田信之協議離婚，她在本月 20 日向日本參院事務局申請更改姓氏，從「村田蓮舫」恢復為「齊藤蓮舫」，《週刊文春》向蓮舫詢問此事後，也已獲得本人證實。

報導指出，村田因為在早稻田大學、京都藝術造型大學等校兼課，必須經常下鄉，所以考慮搬離東京，但這個決定對於從政和有選區考量的蓮舫來說並不合適，而且子女都已長大成人，在與丈夫懇談後，雙方都有共識，認為彼此未來的發展不再需要被綁在同一戶籍，因此由蓮舫提出離婚， 2 人在未有律師陪同的情況下和平分手，但仍保持聯繫，生活和心情並無太多改變。

蓮舫的父親為台灣商人謝哲信，母親則為日本人齊藤桂子，幼年名為謝蓮舫，後改從母姓為齊藤蓮舫。她於 1993 年 8 月與村田信之結婚，改夫姓為村田蓮舫，通稱蓮舫， 1997 年生下一對雙胞胎兒女。

2004 年蓮舫投入政壇，代表民主黨參加東京區參議員選舉當選，進入政壇後仍繼續以蓮舫的名義活動， 2016 年 9 月當選日本民進黨黨魁後，曾宣布自己已經放棄台灣國籍，但遭日本政府駁回其申請， 2017 年 7 月因雙重國籍問題而公開表達謝罪之意，同月辭去民進黨代表，並於年底退出日本民進黨。

 

關鍵字

日本 蓮舫 離婚 台裔 女議員

NOW民調中心

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答
《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

彰縣萬人篩檢喊卡　王惠美：數據已交、尊重台大公衛決定

彰縣萬人篩檢喊卡　王惠美：數據已交、尊重台大公衛決定

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR][塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽