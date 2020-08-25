中共黨校急開會劃紅線！學者：北京憂「蔡霞效應」擴散

綜合外媒報導，中共中央黨校 17 日召開會議，針對蔡霞「嚴重違犯政治紀律」一案，展開警示教育工作，何毅亭在會議上強調，各級黨組織和全校教職工，務要從蔡霞事件吸取深刻教訓，牢記初心使命，在思想上、政治上、行動上，都與以習近平為核心的中共中央保持高度一致，並堅定政治信仰，切實增強「兩個維護」的思想自覺，即「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導」。
何毅亭並表示，「黨校姓黨」、「黨校人姓黨」，因此絕不允許公開發表同中央決定相違背的言論，決不允許編造、傳播政治謠言及醜化黨和國家形象的言論，決不允許參與各種非法組織和非法活動。由於蔡霞現今人遠在美國，所以日後也要嚴格執行出國審查，如實報告個人有關事項。
《美國之音》引述《北京之春》榮譽主編胡平的分析指出，中共黨校如此大動作懲治蔡霞，恰恰說明在中共的體制內，特別是精英圈裡，甚至在一些紅二代的圈子內，都已經對習近平有相當的不滿，都想把習近平從國家領導人的位置上撤換下來，因為習近平作為 1 個獨裁者，已經把共產黨打散了，人和人之間連正常交換意見的空間和氛圍都沒有，蔡霞此番是公開呼籲，希望黨內的元老、現任的常委，再為中國努力做點什麼事，把習近平這個人請下去，以化解未來將有的災難。
中國民主黨全國委員會主席王軍濤則認為，中共之所以如此緊張，原因在於蔡霞、許章潤和任志強等「曾經的黨內精英」所做出的政治選擇，足以震撼黨內人心，甚至造成組織潰散；而倒習這件事就像蔡霞說的，其實是黨內多數人的共識。另一個中共緊張的原因則是來自美國的重拳出擊，等於是要求中共的黨政官員選邊站，如果不站在自由民主世界一邊，就會受到美國制裁，那麽這些人前幾年在全球化進程中，從共產黨撈的好處可能都會完蛋。
同時，王軍濤也指出，不應該對中國的民主變革徹底絕望，因為若是時機真的到了，中共體制內外的人結合，藉由一些偶然觸發的事件，開始著手國家改革的話，是任何人都擋不住的。