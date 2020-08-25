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日相安倍連續入院健康受關注　自民黨傳盼撐過美國大選

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-08-25 10:49:21

▲今年65歲的日本首相安倍晉三，因為長期患有潰瘍性大腸炎，近日身體健康備受關注。（圖／翻攝自時事通信社）
▲今年65歲的日本首相安倍晉三，因為長期患有潰瘍性大腸炎，近日身體健康備受關注。（圖／翻攝自時事通信社）
日本首相安倍晉三昨（ 24 ）日前往應慶大學醫院接受檢查，下午安倍於首相官邸回應健康狀況，表示前往醫院是了解 17 日的健康報告，做追加檢查，未來將做好萬全準備、努力工作。

日本媒體指出，安倍從第二次擔任首相開始，由 2012 年 12 月 26 日至昨（ 24 ）日，連續執政 2799 天，成為日本史上連續在任時間最長的首相，但近期安倍連續進入醫院接受健檢，加上潰瘍性大腸炎舊疾，使他身體狀況備受關注。

安倍晉三 24 日在東京新宿區的應慶大學停留約 3 個小時，下午 2 時回到官邸召開記者會，對於檢查結果並沒有進一步說明。副總理、財務大臣麻生太郎曾在 17 日時表示，為應對新型冠狀病毒疫情、奧運延期、經濟衰退等問體，安倍已連續 147 天沒有休息。

有日本媒體報導，安倍的慢性疾病可能惡化，自民黨希望他能夠至少撐到 11 月美國總統大選結束，且傳出有意根據情勢進行改選、解散下議會。

時事通信社》指出，不論執政、在野黨都十分關注安倍的狀況，但執政黨相對樂觀。報導引述自民黨幹部，有些人認為首相的健康狀況只有本人知道，且最近看起來氣色不錯；在野的立憲民主黨幹部則表示，如果藥物沒有效用，首相應該早點做好請辭的準備。

《日經新聞》報導，安倍將於明年 9 月底結束自民黨總裁任期，他曾透露不打算繼續連任，下任首相得熱門人物，包括黨幹事長石破茂、眾議院議員岸田文雄，都展現接手的意願，特別是安倍的愛將岸田。

關鍵字

日本首相 慶應大學 安倍晉三 潰瘍性大腸炎 健康狀況

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