日相安倍連續入院健康受關注　自民黨傳盼撐過美國大選

日本媒體指出，安倍從第二次擔任首相開始，由 2012 年 12 月 26 日至昨（ 24 ）日，連續執政 2799 天，成為日本史上連續在任時間最長的首相，但近期安倍連續進入醫院接受健檢，加上潰瘍性大腸炎舊疾，使他身體狀況備受關注。
安倍晉三 24 日在東京新宿區的應慶大學停留約 3 個小時，下午 2 時回到官邸召開記者會，對於檢查結果並沒有進一步說明。副總理、財務大臣麻生太郎曾在 17 日時表示，為應對新型冠狀病毒疫情、奧運延期、經濟衰退等問體，安倍已連續 147 天沒有休息。
有日本媒體報導，安倍的慢性疾病可能惡化，自民黨希望他能夠至少撐到 11 月美國總統大選結束，且傳出有意根據情勢進行改選、解散下議會。
《時事通信社》指出，不論執政、在野黨都十分關注安倍的狀況，但執政黨相對樂觀。報導引述自民黨幹部，有些人認為首相的健康狀況只有本人知道，且最近看起來氣色不錯；在野的立憲民主黨幹部則表示，如果藥物沒有效用，首相應該早點做好請辭的準備。
《日經新聞》報導，安倍將於明年 9 月底結束自民黨總裁任期，他曾透露不打算繼續連任，下任首相得熱門人物，包括黨幹事長石破茂、眾議院議員岸田文雄，都展現接手的意願，特別是安倍的愛將岸田。