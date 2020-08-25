住海景古堡30天嗨領百萬！網見「爽缺條件」臉綠：先不要

電影《楚門的世界》內容講述男主角以為的日常生活被隱藏鏡頭拍下，同時直播放送給全球觀眾收看。近日就有一份工作邀請自願參與者到義大利的孤島居住30天，過程中不會提供電子設備，也沒有電力和網路，而且住宿全程會被拍攝下來，以直播方式傳送到全世界，不過成功堅持一個月的參加者將獲得百萬獎金，這樣的計畫你願意參加嗎？

日前一名美國男演員崔佛（Trevor Donovan）就在推特（Twitter）貼出位於義大利的托雷．利古里亞的小島托雷．斯科拉（Torre Scola）的圖片，同時撰文表示這座「海景第一排」的城堡距離海岸約100英里，島上不提供電力和網路，但有足夠的食物和飲用水，生活方面則供棉被、床褥、紙筆和書籍，只要堅持過30天的全程跟拍直播，就能獲得4萬元美金（約新台幣117萬元）的獎勵。

▲住在海景第一排的夢幻古堡還能領百萬月薪，這份工作你做的來嗎?（圖／翻攝自推特@TrevDon）

這則貼文頓時引發網友熱議，已經有6萬多人按讚留言，有國外網友躍躍欲試，但也有台灣人狂搖頭喊「沒網路不行」、「全天直播先不要」。有這個與世隔絕30天的機會你想做甚麼呢？有網友就表示這個計畫不夠具有挑戰性「一個月還好吧，如果是100天還比較有看頭」，也有民眾認為可以把握時間「感覺在那邊釣魚鰻悠閒」、「光看書應該就可以了吧」，最後崔佛也加碼提到如果挑戰者怕孤單，也可以帶上寵物登島，不過最後必須扣除1萬美金（約台幣30萬元）的獎金。

不過也有不少網友點出疑點「我只擔心食物保存問題和島會不會淹水」、「好奇沒網路怎麼直播」、「其實那地方叫監獄」、「直播的廣告效益就超過獎金了吧」、「到時候發現30日後沒有船來接你」。據了解，這座位於詩人海灣（The Gulf of Poets）的小島前身是一個呈5角形的軍事堡壘，島上角落各處都備有炮台，但在西元1800年英法之間的海戰遭毀，時隔一百多年後才重新修復，並於1976年起吸引遊客造訪。（編輯：楊智傑）