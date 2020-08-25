入境普篩2週就快壓垮醫療量能！德政府被罵翻　擬踩剎車

根據德國《明鏡週刊》報導，薛爾近日接受其訪問時曾提到，只有普篩而不落實入境隔離的政策是不行的，雖然篩檢有一定的準確率，但無法杜絕潛在感染者入境時還未發病、幾天後轉為陽性的情形，進而導致更多人受到感染。
除了前述潛伏期和偽陰性的問題外，薛爾也指出，全面普篩一事在技術上行不通，只會在短時間內浪費大量醫療資源、佔據醫療量能，因此隔離期還是有其必要性，能將觀察期拉長，大大減低無症狀感染者或尚未病發者散播病毒的機率。
德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）在本月 6 日宣布，從美國、俄羅斯、比利時、西班牙等高風險國家返國的民眾，若未在入境前 48 小時內接受檢測，則入境後 3 天內須在機場或住家附近受檢，費用則由政府負擔。然而，這項政策實施才 2 週，德國當地的每週檢測數量就已達 87 萬5000 件之多，若該政策繼續下去，有可能很快就超過能負荷的量。
雖然機場，火車站和鄰近邊境的地區都建立了檢測中心，但有德媒走訪後發現，很難確保每個人都能接受測試，還有釐清哪些人實際上應該要受檢，中途轉機、換航班等事也讓情況更加複雜。有旅客抱怨，從部份海外國家輾轉回到德國根本不只要花 48 小時，不懂要如何在入境德國前 48 小時內就接受檢測，而許多國家的機場也不會主動幫要離境的旅客測試，即使有，亦無法保證在短時間內提供檢測結果；對於曾在某地短暫轉機的人來說，入境前就做好篩檢也宛如不可能的任務。
面對負評排山倒海而來，史巴恩終於在當地時間 24 日鬆口，聲稱政府考慮改變目前的入境普篩政策，不再對入境德國的度假者公費篩檢，並取消強制從危險地區返國之人的測試，改為隔離 14 天，但被隔離者可在隔離 5 天後決定是否進行自費病毒篩檢，若結果為陰性，則可以不用再隔離。
史巴恩也在週一與德國各邦衛生部長達成初步共識，等 9 月中旬的暑假旅遊旺季結束後，將不再強制從高風險國家返國者接受檢測，把檢測能量留給養老院和醫院。確切的政策及實施時間將待本月 27 日各邦與聯邦總理梅克爾（ Angela Merkel ）商討後決定。
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