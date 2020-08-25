🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 國際

入境普篩2週就快壓垮醫療量能！德政府被罵翻　擬踩剎車

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-25 14:53:33update2020-08-25 15:10:32

▲德國衛生部本月初開始實施普篩政策，規定從高風險國家返國或入境的民眾，須出示新冠病毒檢測陰性證明，或於 3 天內受檢，卻忽略仍應有合理隔離期間措施，而引發批評如潮。圖為 8 月中旬於斯圖加特機場外排隊等待受檢的民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國衛生部本月初開始實施普篩政策，規定從高風險國家返國或入境的民眾，須出示新冠病毒檢測陰性證明，或於 3 天內受檢，卻忽略仍應有合理隔離期間措施，而引發批評如潮。圖為 8 月中旬於斯圖加特機場外排隊等待受檢的民眾。（圖／美聯社／達志影像）
德國政府先前規定自 8 月 8 日起，從疫情高風險地區入境者，必須出示新冠肺炎檢驗陰性的證明，或是在入境時進行病毒篩檢，結果才短短幾週實驗室就已不堪負荷，漢堡市長薛爾（ Peter Tschentscher ）痛批此政策根本錯誤，德國政府也終於考慮要踩剎車，近日就停止普篩，改為隔離 14 天。

根據德國《明鏡週刊》報導，薛爾近日接受其訪問時曾提到，只有普篩而不落實入境隔離的政策是不行的，雖然篩檢有一定的準確率，但無法杜絕潛在感染者入境時還未發病、幾天後轉為陽性的情形，進而導致更多人受到感染。

除了前述潛伏期和偽陰性的問題外，薛爾也指出，全面普篩一事在技術上行不通，只會在短時間內浪費大量醫療資源、佔據醫療量能，因此隔離期還是有其必要性，能將觀察期拉長，大大減低無症狀感染者或尚未病發者散播病毒的機率。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）在本月 6 日宣布，從美國、俄羅斯、比利時、西班牙等高風險國家返國的民眾，若未在入境前 48 小時內接受檢測，則入境後 3 天內須在機場或住家附近受檢，費用則由政府負擔。然而，這項政策實施才 2 週，德國當地的每週檢測數量就已達 87 萬5000 件之多，若該政策繼續下去，有可能很快就超過能負荷的量。

雖然機場，火車站和鄰近邊境的地區都建立了檢測中心，但有德媒走訪後發現，很難確保每個人都能接受測試，還有釐清哪些人實際上應該要受檢，中途轉機、換航班等事也讓情況更加複雜。有旅客抱怨，從部份海外國家輾轉回到德國根本不只要花 48 小時，不懂要如何在入境德國前 48 小時內就接受檢測，而許多國家的機場也不會主動幫要離境的旅客測試，即使有，亦無法保證在短時間內提供檢測結果；對於曾在某地短暫轉機的人來說，入境前就做好篩檢也宛如不可能的任務。

面對負評排山倒海而來，史巴恩終於在當地時間 24 日鬆口，聲稱政府考慮改變目前的入境普篩政策，不再對入境德國的度假者公費篩檢，並取消強制從危險地區返國之人的測試，改為隔離 14 天，但被隔離者可在隔離 5 天後決定是否進行自費病毒篩檢，若結果為陰性，則可以不用再隔離。

史巴恩也在週一與德國各邦衛生部長達成初步共識，等 9 月中旬的暑假旅遊旺季結束後，將不再強制從高風險國家返國者接受檢測，把檢測能量留給養老院和醫院。確切的政策及實施時間將待本月 27 日各邦與聯邦總理梅克爾（ Angela Merkel ）商討後決定。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

入境篩檢 政策轉彎 德國 醫療量能 強制隔離

NOW民調中心

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答
《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

彰縣萬人篩檢喊卡　王惠美：數據已交、尊重台大公衛決定

彰縣萬人篩檢喊卡　王惠美：數據已交、尊重台大公衛決定

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020最浪漫唯美的七夕 盤點全台8家高人氣空中酒吧

2020最浪漫唯美的七夕 盤點全台8家高人氣空中酒吧

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]精選3大特別愛愛方式、5間特色Motel 情人節轉就移戰地到汽車旅館去！

精選3大特別愛愛方式、5間特色Motel 情人節轉就移戰地到汽車旅館去！

[PR]七夕情人節看什麼？　盤點８部「真愛」系浪漫電影

七夕情人節看什麼？　盤點８部「真愛」系浪漫電影

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽