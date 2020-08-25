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四國血統混出天使顏值！泰國正妹甜笑融化網友

四方報/綜合報導
calendar_today2020-08-25 17:55:59

▲擁有泰、韓、日、中四國血統的Feary從小就擁有天使般的甜美外貌。（圖／翻攝自IG）
▲擁有泰、韓、日、中四國血統的Feary從小就擁有天使般的甜美外貌。（圖／翻攝自IG）

泰國美女如雲，除了在影視作品中的常見的電影明星外，泰國素人正妹的高顏值也在近年引起大家關注。來自泰國曼谷的混血正妹Thanyarat Charoenpornkittada（小名：Feary）在幾年前因翻唱日本洗腦單曲《PPAP》而在網路爆紅，擁有雪白肌膚與姣好身材的她，對著鏡頭甜美一笑就令無數網友神魂顛倒。

Feary於1993年6月27日出生於泰國曼谷，擁有泰、韓、日、中四國血統的她從小就擁有天使般的甜美外貌，經常贏得選美比賽。雖然身材嬌小，但她靠著出眾外型順利在大學畢業後成為模特兒，開始接拍平面拍攝，也會到展場當show girl，更有許多廣告代言與MV拍攝找上門。

▲擁有泰、韓、日、中四國血統的Feary從小就擁有天使般的甜美外貌。（圖／翻攝自IG）
▲擁有泰、韓、日、中四國血統的Feary從小就擁有天使般的甜美外貌。（圖／翻攝自IG）
不過，Feary第一次以素人正妹被大眾所知是在2016年，她在youtube上傳模仿當紅歌曲《PPAP》的影片而意外走紅。影片中，她戴著細框眼鏡、飄著鄰家女孩感的清新外貌瞬間引起網友熱議，在網路快速累積人氣，現在IG粉絲人數已衝破143萬。

今年27歲的她感情狀況也引發網友好奇，她曾在社群媒體上透露自己的擇偶條件，坦言自己不愛花錢，只喜歡存錢，因此對象最好與自己的理財觀一致，必須是個有紀律的人。

▲擁有泰、韓、日、中四國血統的Feary從小就擁有天使般的甜美外貌。（圖／翻攝自IG）
▲擁有泰、韓、日、中四國血統的Feary從小就擁有天使般的甜美外貌。（圖／翻攝自IG）
除了在IG上分享美照外，Feary也是個十足的貓控，經常曬出愛貓godzilla的萌照，讓網友直呼「好想當她養的貓」。

關鍵字

美女 泰國 模特 正妹 混血

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