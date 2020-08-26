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印媒刊登吳釗燮「台灣入聯」專文　中國使館氣炸狂罵

新頭殼newtalk
calendar_today2020-08-26 09:09:44

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
立場親中的印度斯坦時報（Hindustan Times）25日刊登外交部長吳釗燮有關「台灣入聯」的專文，又讓中國氣噗噗，駐印度使館新聞發言人嵇蓉要求印媒恪守一個中國原則，不為「台獨」勢力提供發聲平台，並痛批民進黨當局和台獨分裂勢力企圖利用疫情趁火打劫。

印度主流大報斯坦時報在言論版刊登題為「為什麼國際社會和聯合國需要擁抱台灣」的吳釗燮署名專欄，文中強調，身為世界民主楷模之一且成功控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的台灣，被持續排除在聯合國體系之外，是不公平且具歧視性，但中華人民共和國仍持續施壓聯合國錯誤援引1971年通過第2758號決議，作為封鎖台灣參與聯合國的法律依據。

吳釗燮說，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，總統和立法委員都由人民直接選出產生；這次疫情的邊境管制更證明中國的主張是錯誤的。他認為，聯合國必須承認，只有台灣以民主程序選出的政府，才能代表2350萬台灣人民，中華人民共和國無權代表台灣發言。

這是曾多次刊登中國駐印度大使專文、立場偏左的印度斯坦時報，首次刊登中華民國外交部長署名的支持台灣加入聯合國專文，因此更加激怒中國。

根據中媒報導，嵇蓉要求印度有關媒體「在涉及中國主權和領土完整等重大核心利益的問題上秉持正確立場，恪守一個中國原則，不為『台獨』勢力提供發聲平台，避免發出錯誤信號」。

嵇蓉強調，1949年以來，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，「一中原則」是包括印度在內的國際社會普遍共識和公認的國際準則，1971年聯合國大會通過2758號決議，承認中華人民共和國是代表全中國人民的唯一合法政府。

嵇蓉痛批民進黨當局和台獨分裂勢力企圖利用疫情趁火打劫，在國際上挑戰一個中國原則，中方已多次就此表明嚴正立場，絕不容忍任何分裂國家的行為，絕不容忍任何外部勢力干預中國內政。

印度主流大報斯坦時報在言論版刊登題為「為什麼國際社會和聯合國需要擁抱台灣」的吳釗燮署名專文。 圖：翻攝Hindustan Times網站
印度主流大報斯坦時報在言論版刊登題為「為什麼國際社會和聯合國需要擁抱台灣」的吳釗燮署名專文。 圖：翻攝Hindustan Times網站
 

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台灣入聯 台灣 吳釗燮 印度

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