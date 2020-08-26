習近平「9人經濟國師團」曝光　李克強成「行政打工仔」

據《新華社》報導，習近平 24 日召開的座談會，聽取專家對「十四五」的意見、建議。習近平表示，「十四五」是中國全面建成小康社後，建設社會主義現代化國家朝「第二個百年」進軍的第一個五年，強調規劃好「十四五」的重要性。
《自由亞洲電台》指出，9 人「國師」智囊團包括台灣出生的經濟學家林毅夫、國際問題專家鄭永年、濟體制改革研究會副會長樊綱、清華大學國家金融研究院院長朱民、中國社會科學院世界經濟與政治研究所所長張宇燕等經濟學者。
報導指出，習近平執政以來，國務院作為經濟行政主管機關的地位不斷被弱化，24 日曝光的「國師」智囊團，由政治局常委王滬寧、韓正以及國務院副總理劉鶴帶領，被視為「弱勢總理」的李克強沒有列席。
獨立學者吴祚来預測，未來習近平和 9 人團隊會「涇渭分明」，以前搞一帶一路，只要中央做出來了，李克強是不能反對的。如果習近平的團隊決定了，李克強是不能反對的，分工是分在這個份上。總的宏觀政策在習近平那裡，李克強只能執行由那個部委去做。吴祚来形容，李克強的角色就是一個「行政打工仔」。
《自由亞洲電台》特別提及台灣出生的林毅夫，林在 1979 年美中建交從金門游到廈門，是改革開放後首批到美國的中國留學生，2008 年，林成為世界銀行首位來自發展中國家的資深副行長。
台灣中華經濟與金融協會副秘書長曾志超認為，林毅夫離開（世界銀行）首席經濟家職位後，理論有所改變，開始以共產黨為基礎調整，成為標準的「御用學者」，更糟糕的是他擅長用經濟理論包裝（中國）官方要做的事情，容易說服西方社會。
另一人則是曾經歷 89 民運的鄭永年，近年他轉為支持中共發展價值觀，成為「新左派人物」。去年中共官媒《人民日報》曾引述鄭的觀點「香港人成不了氣候，只需要威脅斷水就可以終結亂局」引起輿論反彈。
曾志超分析，鄭永年帶有「官方色彩」基本上以中國官方的角度看待事情，但鄭也有在國外的角色。以共產黨的角度來看，他們是希望不是只有中國經濟學家來出謀獻策，還有其他國家的學者。
曾志超指，鄭永年把共產黨所作所為正當化，把共產跟市場制度混在一起，理論基本上還是以西方的發展模式為主，但是加重了對政策的管制，實際上跟現在領導人的思維是一致的。