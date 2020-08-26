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被迫關討論王室社團！臉書嗆提告　泰總理：一切合法

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-08-26 17:00:51update2020-08-26 17:09:34

▲泰國抗議行動持續，在好萊塢電影「飢餓遊戲」中，被視為革命象徵的三指手勢，在此次抗爭中被廣為利用。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國抗議行動持續，在好萊塢電影「飢餓遊戲」中，被視為革命象徵的三指手勢，在此次抗爭中被廣為利用。（圖／美聯社／達志影像）
近來泰國民主示威運動如火如荼進行，抗議人士除了不滿軍方領導的政府，也要求君主政體進行改革。泰國流亡人士在臉書創立談論王室的社團 Royalist Marketplace ，吸引逾百萬成員加入，該社團因諸多反政府言論被迫關閉。臉書在 25 日表示，將會訴諸法律挑戰泰國政府，但泰國總理帕拉育（ Prayut Chan-o-cha ）反嗆，政府對這些惡意網頁採取的行動是基於法院命令，一切完全合乎泰國法律。

流亡日本的泰國學者帕文（ Pavin Chachavalpongpun ）於今年 4 月創立了名為 Royalist Marketplace 的臉書社團討論泰國王室，吸引超過 100 萬網友加入，但該社團在 24 日晚上突然遭到封鎖，社團頁面出現「依據數位經濟和社會部法律要求，在泰國登入這個社團權限已受到限制」的訊息。

▲泰國知名的流亡異議政治學者帕文（
▲泰國知名的流亡異議政治學者帕文（ Pavin Chachavalpongpun ），在臉書創立的Royalist Marketplac社團因批評泰國皇室遭到封鎖。（圖／翻攝Pavin Chachavalpongpun臉書）
臉書隨即在 25 日發表聲明指出，臉書在泰國被迫關閉社團事態嚴重並違反國際人權相關法律，強調臉書致力於保護和捍衛所有網路使用者的權益，決定訴諸法律挑戰泰國政府的要求。

據曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國總理帕拉育態度強硬反擊臉書，在泰國就要遵守泰國的法律，政府對這些惡意網頁採取的行動一切合法。帕拉育並痛批該社團背後的主使者帕文以及宋薩（ Somsak eamteerasakul ）流亡海外，傷害國家卻不用負責，不管泰國發生了什麼事情，都不會受到影響。

泰國數位經濟和社會部部長普提蓬（ Buddhipongse Punnakanta ）表示，先前曾給予臉書 15 天的時間移除部份觸法內容，這是他們第一次對臉書採取行動，一切合法。泰國有全世界嚴厲的冒犯君主罪（ lese majeste ），無論是本地人或外國人，一旦犯下誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王等罪行，依法最高將被判處 15 年徒刑。

儘管 Royalist Marketplace 遭到封鎖，但帕文立刻成立了新的同名臉書社團，一天內吸引超過 60 萬人加入，多數是從原本的社團轉移過來的使用者。

▲泰國有全世界嚴厲的冒犯君主罪。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國有全世界嚴厲的冒犯君主罪。（圖／美聯社／達志影像）
 

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泰國示威 臉書 泰國王室 泰國總理 泰王

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