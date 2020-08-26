最獵奇寵物咖啡廳在越南！網友傻眼：要怎麼走路？

寵物咖啡廳在近年掀起一陣熱潮，在喝咖啡之餘還能和可愛的寵物接觸，成為許多人午後閒暇時光最喜歡駐足的地方。不過，寵物咖啡廳多主打貓咪、狗狗、浣熊等動物，一間越南的寵物咖啡廳卻在店內養「魚」，顛覆許多人的想像，店內照片曝光後也讓一票網友紛紛傻眼地說道：「這要怎麼走路！」





走進這間位於越南胡志明市的Amix Coffee店內，雙腳踩上的不是普通的地板，而是25公分深的水池，在清澈透明的水中，數百條魚兒就在腳邊悠游，顧客們可以與它們近身接觸，是相當奇妙的體驗。這間咖啡廳分為一樓和二樓，一樓養的是體型較小的裝飾魚、二樓則飼養體型較大的日本鯉魚。為了保持店內水質乾淨，客人必須在入店前脫下鞋子並清洗雙腳。



▲一間越南的寵物咖啡廳在店內養「魚」，顛覆許多人的想像。（圖／翻攝自臉書） 咖啡廳的老闆娘Nguyen Duoc Hoa是一名24歲的年輕人，他表示，一樓和二樓水池注入的水大概有一萬公升，由於面積範圍大，要隨時保持水質乾淨就成了最大的挑戰。他說，即使客人的腳是乾淨的，還是會有魚兒的排泄物，及其他不可預知的因素影響水質。為解決此一問題，他在店內裝設能夠抽換1/4 ～ 1/2池水的水泵，並採用三層過濾系統24小時運轉來維持水質清澈，提供魚兒良好的生存環境。



