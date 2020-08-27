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越南妹自小被嘲笑像粗獷男　靠化妝運動脫胎換骨

四方報/綜合報導
calendar_today2020-08-27 07:00:00

▲為了追求更理想的自己，胡恩開始學習化妝和規律運動，最後竟成功蛻變，還意外找到人生的工作方向，過程十分勵志感人。（圖／翻攝自臉書）
▲為了追求更理想的自己，胡恩開始學習化妝和規律運動，最後竟成功蛻變，還意外找到人生的工作方向，過程十分勵志感人。（圖／翻攝自臉書）
根據四方報報導，在進入青春期時，不少女生都會有關於外表的煩惱，本來不太在乎穿著和打扮，但突然間會開始出現少女情懷，想要變得更好看。住在越南西南部的朔莊省的胡恩（Huỳnh Ngọc Hân）因被嘲笑長相像男生，不但告白暗戀的學長被打槍，還受到周遭同學的長期訕笑，為了追求更理想的自己，胡恩開始學習化妝和規律運動，最後竟成功蛻變，還意外找到人生的工作方向，過程十分勵志感人。

2002年出生的胡恩，國中時期由於皮膚黝黑、偏胖，加上遺傳到爸爸的基因外表，而外貌陽剛，不過由於從小受到家人喜愛，也沒有特別因為外型而難過。直至國中時，有一天向暗戀許久的男生告白，對方不但不回覆，還告訴其他人並加以嘲笑，讓她成為同學之間的笑柄，心理層面受到很大的創傷。

▲在她的努力之下，不但鍛鍊出讓人羨慕的「蜜桃臀」，還順利抽高，從152公分長至158公分。（圖／翻攝自臉書）
▲在她的努力之下，不但鍛鍊出讓人羨慕的「蜜桃臀」，還順利抽高，從152公分長至158公分。（圖／翻攝自臉書）
「從那時起我下定決心去健身房運動和學化妝。」胡恩說。在她的努力之下，過了一段時間後，她不但鍛鍊出讓人羨慕的「蜜桃臀」，還順利抽高，從152公分長至158公分。胡恩強調自己沒有聘請私人教練或營養師，都是靠自己上網找資料。「直到現在我每天都會運動2小時，飲食方面用糙米和紅薯取代精緻澱粉，很少吃甜食和脂肪類食品。」

這段蛻變過程不但幫助她重建自信，也幫助她釐清自己對職業生涯的看法，「我找到熱愛的工作，就是健身！」現在的工作是健身助理教練的她，年僅18歲已擁有每月1500萬到2000萬越南盾（約等同於台幣2萬至2萬5，金額因匯率浮動而有所變動）的穩定收入，再加上當網紅代言產品的額外收入，可說是人生和事業兩得意。

而她的感情生活也在她蛻變後有所著落，現在的她已有1名穩定交往中的185公分男友，兩人時常在社群平台放閃，她更兼差當網紅接代言，吸引不少粉絲追蹤。

雖然並不是變漂亮才有人愛，胡恩認為家人和現任男友都是無條件地愛著她，變美只是個人的追求，能夠獲得如此好的結果，恐怕是當時被嘲笑的她和狠狠打槍她的男生都始料未及的事。

胡恩將自己的成長史分享後，同時激勵不少有青春期煩惱、外貌煩惱的少女，勇於追求理想中的自己，不論曾經歷過什麼黑暗的挫折，為理想中的自己奮鬥的途中，或許好姻緣和好事都會降臨。

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