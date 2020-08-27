印尼八月驚悚習俗　開棺挖墳與逝去親人同樂

近日，台灣正逢農曆七月鬼門開，大家紛紛開始準備中元普渡，紀念遊魂、並提防鬼月禁忌。遠在印尼南蘇拉威西省（South Sulawesi）的托拉雅族（Toraja）部落，雖然沒有過「鬼月」的習俗，卻保有相當特殊的緬懷逝者的方式—那就是把死者遺體從木棺材中取出，為他們著裝打扮，「切身」返回人間與親人同樂。





根據英媒《每日郵報》，有別於亞洲多數國家對於談「死亡」總是戒慎恐懼、人人避諱，托拉雅(Toraja)族對於死亡與逝者則有相當不同的看法。他們不但不忌諱死亡，反而以正面、樂觀的方式面對死者逝去的事實，對於多數人不忍直視的死者遺體，他們非但不害怕，反而能平常心看待、甚至為其更衣打扮，與他們同歡。



▲每年八月「趕屍節」到來時，他們便會打開棺材將死者遺體取出，迎接他重返人間與親友團聚。（圖／shutterstock） 報導中指出，當地人在親人過世後，會先把遺體放在家中數個月至數年，讓遺體成為木乃伊後再行下葬。每年八月「趕屍節」到來時，他們便會打開棺材將死者遺體取出，迎接他重返人間與親友團聚，節慶一般持續三天，十分熱鬧。他們相信，人死後遺體一定要回到家中與親友相見，否則無法投胎轉世。



