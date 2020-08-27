澳洲教科書將九段線、台灣劃歸中國　書商道歉回收

綜合澳洲《 9 NEWS 》等外媒報導，這本名為《中國語言文化及社會》（ Chinese Language Culture and Society ）的教科書，已在當地賣出 630 多冊，但書裡附有 1 張標為「中國地圖」的圖片，不但把台灣劃為中國的一部分，甚至還包含北京一直聲索的南海「九段線」主張。此外，書中還有一些提及統一、中國特色的社會主義、中國夢等內容，被部分輿論認為是在為北京從事大外宣。
澳洲國立大學國家安全學院院長梅卡爾夫（ Rory Medcalf ）教授對英國《衛報》表示，讓這樣具有國際爭議性的敏感內容出現在澳洲的教科書裡，是非常不合適的，不僅挑動區域內許多國家的敏感神經，也與國際法、澳洲政府的主張不一致，恐會產生誤導作用。
該本書籍的出版商「 Cengage Learning Asia 」為地圖引發的爭議道歉，堅稱是由於編輯疏忽，而在澳洲私校 Scotch College 和 Camberwell Grammar 教授中文的 2 位作者也強調，著書絕無政治立場考量，也沒有要為中國共產黨做政治宣傳。
「九段線」的領土主張是中共提出的南海主權聲索，聲稱東沙、西沙、中沙、南沙等群島都是中國的固有領土，然而「九段線」尚有許多爭議，也不太被南海各國承認。荷蘭海牙的國際仲裁庭 2016 年時曾裁定北京的南海主張缺乏法理依據，澳洲亦否認「九段線」之說，引起北京強烈不滿。