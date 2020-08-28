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當地百年最強颶風！蘿拉登陸路州　狂風暴雨釀致命災害

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-28 06:25:31

▲颶風「蘿拉」（Laura）登陸美國路易斯安那州，狂風暴雨為當地釀成嚴重災情。圖為重災區城鎮查爾斯湖。（圖／美聯社／達志影像）
▲颶風「蘿拉」（Laura）登陸美國路易斯安那州，狂風暴雨為當地釀成嚴重災情。圖為重災區城鎮查爾斯湖。（圖／美聯社／達志影像）
當地時間 27 日登陸美國路易斯安那州的颶風「蘿拉」（ Laura ），狂風夾雜暴雨，對路州南部及德州造成致命災害，當局發出「無法倖存」的暴潮警告，並對數以萬計的墨西哥灣沿岸居民發出疏散令。

綜合《 CNN 》等外媒報導，目前已降為熱帶風暴的「蘿拉」，在當地時間 27 日凌晨 1 點左右以 4 級颶風之姿，於路易斯安那州卡和德州交界處登陸，最大風速達每小時 150 英里( 241 公里)，強大的威力掀翻許多住宅屋頂，至少 60 萬戶居民斷電。路州與德州邊界附近的城鎮查爾斯湖（ Lake Charles ）受創嚴重，樹木被攔腰折斷，路燈和路標被連根拔起，地上到處都是碎片、殘骸。

路易斯安那州州長約翰·貝爾·愛德華茲（ John Bel Edwards ）指出，當地損失慘重，受災民眾最慘可能幾個星期無電可用，因電力設備已嚴重損毀。此外，當地已有 4 人因颶風造成樹木倒塌的事故而死亡，隨著搜救行動持續，不排除會出現更多傷亡者；查爾斯湖附近 1 家化工廠也因此發生大火，附近居民已被緊急安置。

不過愛德華茲也指出，雖然颶風重創路州南部，但唯一值得慶幸的是，「蘿拉」造成的災損仍比當局預計的稍微小一些，現在只祈禱災民生活能趕快恢復，不要再發現更多罹難者。

「蘿拉」在登陸路州前已肆虐加勒比海，在海地和多米尼加共和國等地造成洪災，奪走 25 條人命。目前「蘿拉」正往阿肯色州前進，隨著威力減弱，威脅料將降低。

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美國 颶風 蘿拉 路易斯安那州 災損

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