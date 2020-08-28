接受提名演說　川普：我的政績是扭轉拜登從政47年的破壞

綜合美國媒體報導，川普的寶貝女兒伊凡卡（ Ivanka Trump ）在 27 日的大會上表示，父親是名真正的領導者，目標就是要「讓美國再次偉大」，並為所有辛苦的美國勞工謀福利，直言白宮不需要再多個只顧政黨利益的空花瓶，她父親來白宮也不是為了博取菁英階層的歡心，而是要做為 1 名戰士，繼續坐鎮白宮。
輪到川普本人發言時，他表示自己正式接受共和黨提名，黨內將團結一致，也對過去 4 年上下一起取得非凡進步感到自豪，並對未來 4 年美國光明的未來充滿信心，相信偉大的美國精神將可勝過任何挑戰，讓美國民眾登上高峰。
演說中，川普不忘提到競選對手拜登，痛批對方是「美國工作的摧毀者」，而他過去 4 年的政績，就是「扭轉拜登從政 47 年來造成的破壞」。在應對新冠肺炎的事上，自己也早早就實施旅遊禁令，卻被拜登批評是排外，但若真照拜登說的去做，恐怕美國現在的死亡人數只會更多。
雖然川普對自己的執政很有自信，但其實面對的挑戰仍然嚴峻，新冠肺炎疫情尚在美國境內延燒，同時，層出不窮的白人員警濫殺黑人事件，也讓美國繼續陷入種族衝突的矛盾。在本次正式提名演說前，就有數百人聚集在白宮北邊大道上，高喊「沒有正義、沒有和平」等口號，而白宮則架設圍欄，阻止示威者闖入。