美台啟動FTA談判敲門磚　美豬美牛開放進口成關鍵

綜合外媒報導，美國 161 位眾議員，為了美國能創造就業機會，也闡明美國對台灣與區域的持續承諾，去年底已呼籲啟動美台貿易協定談判，並聯合致信給美國貿易代表萊特海澤（ Robert Lighthizer ）；萊特海澤 2 月的回函內容則點出，美方致力於促進公平、公正的美台貿易與投資關係，會繼續解決現有貿易壁壘。
然而，萊特海澤於 6 月中出席美國參議院財政委員會聽證會，答覆共和黨籍參議員柯寧（ John Cornyn ）的提問時也表示，美方會繼續與台灣建立穩健的雙邊關係，但美台之間確實仍存在長期貿易壁壘，包含限制美豬美牛進口等等，若要加深美台貿易投資關係，勢必得解決這些問題。
《華爾街日報》7 日曾報導，川普政府已透過一連串行動，揭露美中關係的「新篇章」，如要求微信、TikTok 退出或併購、制裁林鄭月娥等中港官員，以及派遣內閣成員訪問台灣等。而美國衛生部長阿薩爾本月訪台，創下美台交流新里程碑後，外界也關注雙方的 FTA 談判進度。蔡英文總統日前在對美國智庫演說中，也表達台灣希望和美國啟動洽簽 FTA 的訊息，同時美國國務院和國安委員會也持續推動與台灣的自由貿易協議，但因為台灣對美豬美牛仍有限制，而遭到貿易代表否決。
美國保守智庫傳統基金會亞洲項目主任洛曼( Walter Lohman )先前接受《美國之音》採訪時，曾聲稱蔡英文可能在等待美方的信號，以跨出關鍵的一步，而 FTA 對美台雙方都非常重要，現在展開協商也正是時候。此外，美台 FTA 還有更具戰略性的作用，除了顯示對台灣的強力支持，也會鼓勵其他與台灣沒有外交關係的國家，思考與台簽署 FTA 的可能。