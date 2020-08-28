潰瘍性大腸炎復發　日相安倍晉三宣布請辭　

日本首相安倍晉三健康亮紅燈，連續兩星期到醫院接受檢查，他在今（ 28 ）日舉行記者會，說明身體狀況，並且正式宣布辭去首相職務。





安倍在記者會上表示，因為健康因素「決定暫時放下職務休養身體」，等到身體恢復健康後繼續為人民服務。安倍指出，自己第一次拜相時，曾因潰瘍性大腸炎匆忙辭職，造成政府很大困擾。他在今年 6 月健康檢查時，發現宿疾復發，服藥治療。但 7 月份病情惡化，開始感到疲倦，需要服用新藥，雖然藥物起了作用，仍要繼續接受治療。他強調，首相一職責任重大，不想因為病情導致決策錯誤，因此決定辭職。





安倍也在記者會上為自己未能履行職務向國民致歉。他表示，直到下任首相繼任前，將會繼續履行職務。至於下任首相人選會是誰，安倍表示，將由自民黨管理層將安排新任黨魁選舉，自己不宜談論。





安倍晉三於 2006 年 9 月首次擔任日本首相，隔年 9 月因潰瘍性大腸炎惡化突然下台。第二次執政則是從 2012 年 12 月至今，直到 2020 年 8 月 24 日已連續在任 2799 天，超過他的外叔公、前日相佐藤榮作的 2798 天，創日本憲政史上首相連續在任最長的紀錄。NHK報導稱，目前接任呼聲最高的是副首相麻生太郎，緊接著是內閣官房長官菅義偉、現任防衛相河野太郎。此外，民調顯示，自民黨前幹事長、眾議員石破茂呼聲最高，但必須看黨內派閥如何角力。據了解， 安倍與石破茂在自民黨內有「瑜亮情結」之說，石破茂曾在 2012 年 9 月與安倍競爭自民黨黨魁一職，最後敗北。外傳，接班人選中，安倍最不希望由石破接班。



