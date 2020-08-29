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台解禁美豬美牛！彭斯、白宮國安會讚賞　議員們籲簽FTA

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-29 06:55:07update2020-08-29 06:57:07

▲蔡英文總統昨（28）日宣布將開放美豬美牛，引發外界討論，美國政界高層則紛紛表達讚賞。示意圖。（圖／翻攝自民進黨臉書）
▲蔡英文總統昨（28）日宣布將開放美豬美牛，引發外界討論，美國政界高層則紛紛表達讚賞。示意圖。（圖／翻攝自民進黨臉書）
台灣政府在昨（ 28 日）宣布解禁美豬美牛進口，消息一出，各界褒貶聲浪不一。美國政界方面，包含副總統彭斯（ Mike Pence ）、國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）、商務部長羅斯（ Wilbur Ross ）及農業部長帕度（ Sonny Perdue ）在內的多位高層官員，都紛紛推文表示歡迎，多位國會議員也呼籲美方與台灣盡快洽簽自由貿易協定（ FTA ），持續深化美台關係。

綜合外媒報導，彭斯在其推特上表示，台灣鬆綁美豬美牛進口限制的決定，象徵川普政府又達成 1 項對美國農民及國家的承諾，也讓雙方未來更有機會強化經濟合作和貿易夥伴關係。美國白宮國安會官方推特也 PO 文歡迎台灣進一步開放美國牛肉和豬肉市場，期待未來能持續加強美台經濟聯繫，還標註了川普總統的官方帳號。

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▲美國副總統彭斯、白宮國安會皆對台灣開放美豬美牛一事表達讚賞。（圖／翻攝自彭斯及國安會推特）
 

除了美國執政當局，民主黨總統候選人拜登（ Joe Biden ）的首席外交顧問、前美國副國務卿布林肯（ Antony Blinken ）也推文表示，台灣的決定有助於美國農民與經濟，而與台灣建立更強的經貿關係，亦能對美台共享的民主價值，以及雙方對區域和平與穩定的共同承諾表達支持。

▲除了共和黨當局，民主黨總統候選人拜登的首席外交顧問布林肯，也對此事表達肯定。（圖／翻攝自布林肯推特）
▲除了共和黨當局，民主黨總統候選人拜登的首席外交顧問布林肯，也對此事表達肯定。（圖／翻攝自布林肯推特）
在美國國會方面，多位重量級議員不只讚許台灣開放美牛美豬的決定，並公開呼籲美方與台灣洽簽 FTA 。參議院外交委員會主席里契（ Jim Risch ）聲明自己強烈支持美國進一步探索與台灣簽署 FTA 的可能；參院軍事委員會主席、參院「台灣連線」共同主席殷荷菲（ James Inhofe ）也表示，台灣是美國重要盟友之一，解除美牛美豬進口限制，對雙邊簽署強力貿易協定是非常重要的一步；參院外委會民主黨籍首席議員梅南德茲（ Robert Menendez ）、參院外委會亞太小組主席賈德納（ Cory Gardner ）也呼籲美國貿易代表署（ USTR ）應立即與台灣展開 FTA 洽簽工作。

蔡英文總統 28 日宣布，訂定進口豬肉萊克多巴胺（瘦肉精）的安全容許值，開放美國豬肉以及 30 月齡以上的美國牛肉進口，預告公文已送到行政院、農委會和衛福部。

關鍵字

台灣 美豬美牛 解禁 白宮 FTA

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