安倍請辭多國領袖遺憾並祝福！恐無緣接待習近平一同賞櫻

綜合外媒報導，安倍請辭後，英國首相強生（ Boris Johnson ）於推特發文，感謝安倍多年來的付出，表示：「安倍晉三作為日本首相，為他的國家和全世界成就了偉大的事業。在他執政之下，英日關係在貿易、國防和文化聯繫方面日益強化。感謝您多年來的付出，祝您身體健康。」
澳洲總理莫里森（ Scott Morrison ）的推文，則讚賞安倍集智慧、慷慨與遠見於一身，對區域乃至全球的自由與繁榮都做出貢獻，也謝謝他對澳洲的特殊情誼和付出，因為安倍的謙遜與真誠，使澳洲與日本得以建立緊密的關係。
近期和日本關係相對緊張的南韓，青瓦台發言人姜珉碩也聲明，稱安倍在雙邊關係上扮演重要角色，對他因病請辭一事感到遺憾，也祝他早日康復，南韓也願意繼續與日本新首相及新內閣合作，增進兩國友好。
在鄰國部分，俄羅斯總統普丁（ Vladimir Putin ）發言人佩斯科夫（ Dmitry Peskov ）表示， 2 人有良好的工作關係，克里姆林宮讚揚安倍對俄日關係發展做出的寶貴貢獻。至於中國外交部發言人趙立堅則聲稱不評論別國內政，只說中日互為近鄰，中方願和日方繼續推動雙邊關係發展。
安倍曾在去年 6 月於大阪的 G20 高峰會上，邀請習近平於今年櫻花開放之際，以「國賓」身份赴日進行國是訪問，可惜不久後新冠肺炎就在全球大爆發，不只東京奧運被迫延期，連習近平的訪日之旅也因此調整；現在隨著安倍下台， 2 人的賞櫻之約恐無緣實現。不過外界分析，安倍請辭的因素應不只是健康問題，還涉及國內新冠疫情處理、美中日關係和區域局勢複雜發展，種種壓力都讓安倍無法再硬撐著身體屢職，留下的問題該如何解決，也考驗繼位人選的智慧。