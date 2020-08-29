美中緊張加上北京審查新聞自由　傳外媒駐台記者增加

根據《美國之音》報導，今年到目前為止，台灣已經新增 22 名外國記者登記來台，其中包括一些被中國大陸禁止的新聞工作者，台灣外交部本月 27 日向《美國之音》表示，這些外國記者是因為「台灣有言論與新聞自由，而且我們尊重這些權利」，台灣正在以新聞自由吸引這些外國記者。
報導並指出，這 22 名外國記者中，有 7 人曾居在中國，其中幾位記者因 3 月時發表過引起北京不滿的文章而被驅逐，中國對外國記者進行監視、審查網路，也在今年稍早驅逐了幾名《紐約時報》和《華爾街日報》的美國記者。
《紐約時報》主管通訊聯絡事務副總裁丹妮爾·羅德斯·哈( Danielle Rhoades Ha )也證實，由於中國政府下令趕人，該報已將一些受到影響的記者轉移至了包括台北在內的亞洲不同地區。
位於曼谷的智庫亞洲中心區域主任高梅茲（ James Gomez ）表示，專門報導亞洲新聞的媒體記者站，通常會在香港、曼谷或新加坡派駐記者，但現在隨著港版國安法實施，駐香港的外國記者也可能被新成立的國安部門拒發簽證。
雖然多數外媒記者通常會更想直接駐守北京，以掌握第一手新聞資訊及重大活動，如果改駐台灣，就只能通過網路或偶爾得到的採訪批准進入中國，但有鑑於中國與台灣都處在同一時區，兩地的飛行時間不長，從台北飛往其它東南亞國家的主要城市也只需要 2 至 4 小時，仍然屬於可行的選項。而且，台灣作為民主國家，允許媒體自由報導， 2020 年自由之家發布的全球自由度排名中，甚至將台灣列為亞洲最自由的地方。
不過分析也指出，若要真正成為 1 個國際各大媒體的長駐點，台灣可能要提供足以媲美香港和新加坡等地的環境條件，如優秀的英語技能和廣泛的國際視野，同時也需要新的立法，使外國通訊社在台灣設立記者站的法律程序更為順暢。