美國出現境內首例新冠「二次感染」者　再度染病更嚴重

綜合《今日內華達》、《 NBC News 》等美國媒體報導，患者來自內華達州的雷諾市（ Reno ），他於今年 4 月時，因為身體不適就醫，隨後確診為新冠肺炎，所幸不久後即康復出院。但弔詭的是，男子在 5 月底再度出現發燒、頭痛、頭暈、咳嗽甚至缺氧等新冠肺炎症狀而入院，並於 6 月 5 日檢測報告中呈現陽性反應，當時距離他首度染病不過才隔 48 天，而第二次男子的病情也更為嚴重。
雖然還無法完全確定患者再次感染的原因，是免疫系統還是病毒問題，但來自內華達大學雷諾分校醫學院和內華達州公共衛生實驗室的研究人員，組隊分析了該男子 4 月和 6 月的病毒檢測樣本，認為男子第二次是感染了基因序列稍微不同的病毒株。
內華達州公共衛生實驗室主任馬克‧潘多里（ Mark Pandori ）表示，目前新冠病毒的再次感染病例很少，迄今為止，在美國近 600 萬例的病例中，這是美國的首例，因此可能無法將這個研究結果適用於全部民眾。儘管如此，潘多里仍然呼籲國民必須謹慎防疫，而不是以為只要感染過 1 次就能免疫而鬆懈。
田納西州範德堡大學醫院的威廉‧沙夫納博士( Dr. William Schaffner )則對該病例的出現感到憂心，因為若類似的二次感染成為常態，那就讓人不得不懷疑疫苗的保護力究竟能有多強、是否真的有用，以及抗體預防再度感染的效力有多長等問題。
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