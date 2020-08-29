馬斯克展示最新「連腦晶片」　未來用意念開車不是夢

馬斯克於2017年成立Neuralink，目的就是為了推進「腦機設備」的相關技術，而在今年的最新發表會上，可以看到在馬斯克身旁的最新植入設備，光滑潔白的外型十分有科技感。馬斯克指出這機械能夠全自動的把晶片植入人腦，未來的目標是「快速、安全、無痛」，人們早上植入晶片在腦中，下午就可以馬上工作。
而發表會上也展示了最關鍵的晶片模樣，大約一枚銅幣大小，透過手術在腦骨切開一個小洞，植入晶片就大功告成。一旦晶片植入後，就可以將你的大腦意識與外界相連。
馬斯克表示，它可以監視用戶是否健康，對於很多腦部損傷的疾病，像是阿茲海默症、帕金森氏症等等可能會大有幫助。同時還可以釋放激素，改善人的心情。其他實際的可能應用包括，讓人們透過「心電感應」直接用意識溝通，人通過意念直接開車，讓音樂直接在腦中播放等等。
現場還找來三隻活體小豬，一隻曾經植入晶片、如今已經取出，一隻腦中正裝戴著晶片，一隻作為對照組則沒有植入晶片。而腦中有植入晶片的豬隻，牠的腦電波可以連線到電腦，讓實驗人員立即觀察到牠現在的情緒與意識狀況。
馬斯克強調，用活豬實驗就是為了證明，在腦中植入晶片是安全的。馬斯克目標接下來展開人體實驗，並在25年內打造出「全腦介面」，也就是說，大腦完全與外界相連，外界的訊號可以傳進腦中，你的意識也能直接連到外界、操縱工具。
但對於馬斯克勾勒的願景，有專家認為還言之過早，畢竟人腦還有許多未解之謎仍待研究人員釐清。事實上，馬斯克去年就放話今年將完成人體實驗，不過結果最終只有用豬隻實驗，人體實驗尚未開始。（編輯：倪浩軒）