美中角力／下個任期更強硬！川普為中國準備的「手牌」

美國總統對上中國制度
2008 年諾貝爾獎經濟學得主克魯曼（ Paul Krugman ）指出，美國主要行業和股市，大多不樂見川普發動貿易戰造成經濟動盪，但中國確實違反國際貿易規則，因此美國有充分理由向中國施壓，但川普似乎更在意讓中國購買農產品。
克魯曼指出，美國《國際貿易法》賦予總統徵收關稅的自由裁量權，而專制國家又有力量要求私營企業採購外國商品。兩者雙重加成，讓川普政府在和中共處理經貿問題時發揮了極大的優勢，但克魯曼也警告貿易戰會對經濟所帶來更多的不確定性。
中國輸美產品加徵關稅
川普自上任以來不斷強調要縮減美國對外的貿易逆差，而中國首當其衝，川普透過強迫人民幣升值、加徵關稅維持美國商品的競爭力，縮減對中國的貿易逆差。2020 年 1 月 15 日美中第一階段貿易協議簽署，美國維持對價值 3700 億美元的中國產品加徵關稅，而中國則維持對 1100 億美元美國商品的關稅。
綜合雙方統計，美國每年出口至中國約 1200 至1500 億美元的商品、進口約 5000 億美元的商品，這代表中國幾乎用盡「加稅」這個手段，而美國還有繼續加徵關稅的空間。
據中國官方統計，2019 中對美貿易順差為 2958 億美元，較前年減少約 400 億美元，整體順差為 4215 億美元，可見美國是中國主要的外匯收入來源。另一方面，中國的外債從 2017 年的 1 兆 7106 億美元上升至 2 兆 573 億美元，可見中國 3 兆的儲備「水分」含量頗高，北京為了提振經濟和貿易戰的壓力，放寬信貸限制暫時穩定國內經濟。
美元 VS 人民幣
貿易戰期間，人民幣 2019 年 8 月一度跌「破 7 」，降至 2008 年金融海嘯以來新低，美國將中國列為「匯率操縱國」（後於貿易協定簽署前除名）。經濟學家認為，在貿易戰中貨幣貶值也被看作是一種武器引起國際對貨幣戰的擔憂。
川普曾不斷表示希望美聯儲降息，以增加美國產品的競爭力。在貨幣戰上，美國擁有 1000 億美元的儲備，可以大量拋售買進其他貨幣。因為效果可能不夠顯著專家一般不期望看到貨幣戰發生，但川普可以打破傳統、不按牌理出牌的行為，也不能排除他將美元作爲武器。
同時，美元作為國際化貨幣，全球儲備貨幣交易約 60% 以美元結算、歐元 21%，人民幣僅 2%。川普政府透過「實體名單」、取消香港特殊貿易地位，收緊中國使用美元的權利，長期可能影響中國整體經濟，甚至限制港幣兌換美元。
川普政府要求在美經營的中國企業財報必須經政府審核，最糟情況可能必須下市、不能發行新股、債券進行美元融資，外國企業也不能以美元資金離場，進而打擊投資中企的意願。如果美國切斷全球美元進入中國的管道，中國將被迫「鎖國」被排除在全球市場之外。
香港問題的不確定性
香港 2019 年爆發反送中示威運動，2020 年北京全國人大推動《港區國安法》，引起國際社會對香港自治的擔憂。美國根據 1992 年《美國香港政策法》承認香港在金融、移民、經貿上的特殊地位，在國安法實行後，川普根據 2019 年 11 月簽署的《香港人權與民主法案》取消其特殊地位，並對 11 名中港官員實施制裁。
雖然這些官員先後聲稱自己在美沒有置產、不會前往美國，因此不甚在意。但分析指，就算這些官員不會直接受到影響，許多在美有業務，或業務過程需以美元結算的金融機構，不管香港本地或是中國，很可能會考慮配合美方政策，拒絕向這些受制裁官員提供服務。
Facebook 早前就宣佈禁止被制裁者使用任何付費服務，代表港府無法透過買廣告推廣林鄭月娥的臉書；制裁名單出爐後，《彭博社》指花旗銀行已經凍結一些被制裁人士的銀行帳戶，英國渣打銀行也在檢視與中港官員的業務往來；包括中國 3 家國銀，中國銀行、中國建設銀行、招商銀行等在美有業務的中資銀行也在加強對受制裁官員的評估。
由於特殊地位，港幣可以無限制兌換美元，一旦被取消代表港幣失去其在國際市場的優勢，美國若將其比照中國其他城市，貿易戰中的關稅也將波及香港，對投資中國企業的審查也可能驅使更多美國企業撤出。
今年中共北戴河會議期間，習近平、栗戰書、汪洋等高層親屬被爆出在香港擁有豪宅，《紐約時報》8 月 12 日報導披露，不只是房地產，中共高層在港大量投資與香港金融系統密不可分，觀察人士指，這代表美國及其盟友對中共高層在香港、海外資產有所掌握，制裁香港也會向上影響至中央。
在美中衝突之間的台灣
美中關係急速惡化至新冰點的同時，美台關係似乎顯著提升，海軍艦巡弋台海周邊、官員參訪，以及加強夥伴關係，成為美國探測中國紅線、對北京施壓的方式之一。《紐約時報》指出，美國正全面加強與台灣的關係以反制中國，因為正式建交代表與北京決裂，鷹派鴿派都叫支持，在不承認主權的情況下盡可能與台灣接近國與國關係。衛生部長阿薩爾（ Alex Azar ）訪台即是傳遞一個強烈訊息，但同時也激起台海局勢緊張，解放軍、美軍頻繁在台灣周遭海域軍演巡弋、互相牽制。
但一些分析人士認為，川普在美台關係上不夠了解，因為過去川普的外交政策著重在北韓、伊朗核武問題上，中國更多是環繞經貿問題而起，因美中在科技戰上比拼關鍵技術，進而拉近與台積電合作在亞利桑那州設廠，後期爆發 COVID-19 疫情，逐漸轉向加強美台關係。
對於中國武力侵台，美國軍事專家認為，中國攻打台灣的最大考量是美軍是否會介入。知名民主理論學者戴雅門（ Larry Diamond ）提出警告，中國武力統一不只是虛張聲勢，美國花了很長的時間才意識到中共「顛覆西方民主」的藍圖，又在外交政策上大幅低估未來 5 至 10 年中共可能帶來的威脅。戴雅門以香港自治逐漸被削弱為例，西方民主社會很可能在台海衝突上「無能為力」，呼籲美國加強鞏固亞太同盟關係。