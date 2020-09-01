美中角力／美中「新冷戰」近期爭議：從貿易戰燒到台海

美中貿易關稅戰
美國指控中國自 2001 年加入世界貿易組織（ WTO ）以來，獲得許多好處，對美貿易順差每年達幾千億美元且持續擴大，然而中國一直未落實加入 WTO 時的承諾，沒有於 2016 年前開放中國市場、推動自由經濟改革。
川普 2018 年 3 月 22 日，簽署備忘錄以《貿易法》 301 條「懲罰中國偷竊美國智慧財產和商業秘密」，指示貿易署代表對中國不公平貿易行為展開調查，並對中國進口包括信息通訊技術、機械等產品加徵價值 600 億美元的關稅。
2018 年年中，美中貿易戰逐漸高疊的關稅政策開始生效，第一部分涉及價值 340 億美元的 25% 關稅政策正式生效，8 月 23 日起對第二部分、160 億美元的中國產品徵收 25% 關稅。被列入加徵關稅的產品包括電子零件、塑料、化學物及鐵路器。9 月美國宣布對價值 2000 億美元的中國商品，徵收 10%的關稅，增稅商品擴及一般民生用品，衝擊中國製造業。
川普、習近平於 2018 阿根廷 G20 峰會會晤，達成 90 天休戰協議，美國降低對 2000 億中國商品徵收的關稅，開始著手談判協商，但川普認為進展太慢，2019 年 5 月 10 美國對 2018 年 9 月提及的 2000 億美元中國商品關稅從 10% 上調至 25%。
中國方面，也以對美國產品加徵關稅回擊，至協議簽署後仍維持對 1100 億美元的美國商品徵稅。據雙方統計，美國每年出口至中國約 1200 至1500 億美元的商品，這代表中國幾乎用盡「加稅」這個手段。
2019 年 8 月川普開始推動美國公司退出中國市場，要求企業另尋替代方案。至 12 月貿易協議談判獲得重大進展，美中雙方關稅戰經歷起伏，2020 年 1 月 15 日川普與中國國務院副總理劉鶴於白宮簽署第一階段貿易協議，暫時休戰，但圍繞著貿易戰而起的各項議題仍在持續延燒，包括竊盜智慧財產權、商業間諜問題。
貿易戰期間，美國對中國產品加徵的關稅總價值高達 3700 億美元，其中 1200 億美元在簽署協議後稅率從 15% 減半至 7.5%；2500 億美元商品關起維持 25%。預計將在第二階段協議進行協商，然而今年爆發新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，重創美國，川普 8 月 18 日表示已取消兩國檢討會議。外界推測至少要待到 11 月美國總統大選出爐，美中才有可能重啟談判。
新型冠狀病毒爭議
2019 年底，中國湖北省武漢爆發 COVID-19 疫情，3 月 WHO 宣佈疫情進入「全球大流行」並列為國際公衛緊急事件，疫情重挫全球經濟，專家推測疫情反覆所帶來的經濟衰退，餘波影響恐持續數年至十年。
美國總統川普多次在公開場合指責中國控管疫情不當，甚至以「中國病毒」（ Chinese virus ）、「功夫流感」（ Kong Flu ）稱呼，指責中國洩漏病毒感染全世界；中國則重申病毒起源是「科學問題」，否認為起源地。但疫情爆發造成美國經濟活動停擺，威脅重視經濟政績的川普連任機會，川普不斷加強批評力道，並取消原訂於 8 月 15 日的美中第一階段貿易協議評估會，直言「現在不想和中國談判」。
今年 7 月美國司法部起訴 2 名中國間諜，指 2 人涉嫌竊盜高科技公司的大量數據，且試圖竊盜新冠病毒疫苗機密。據起訴書，2 人分別是 34 歲的李曉宇（ Li Xiaoyu ）、33 歲的董家智（ Dong Jiazhi ），隸屬於中國廣東的國安部門，對正在研發疫苗的企業發動攻擊，範圍遍及馬里蘭、麻州及加州。
華為、TikTok美中科技戰
美國官方報告指出，中國長期竊盜美國知識產權及關鍵技術，造成每年約 3 千億至 6 千億美元的損失。自歐巴馬時期，美國就注意到華為擁有的監控技術，國家安全局逐漸提高對華為的疑慮。2018 年美國情報機構公開勸說民眾避免使用華為產品，川普進一步簽署「 2019 財年國防授權法案」，限制美國公部門使用華為及中興兩家中國科技公司的產品。
華為於 2019 年 5 月被列入實體清單，美國商務部擴大黑名單，包括位於 21 個國家、共 38 家華為子公司。至 2020 年 8 月，共 152 間與華為相關企業被列入名單，未經美政府，被制裁公司不被允許取得使用美國軟體、技術的半導體芯片及零件。
「華為禁令」也連帶影響到台灣在美國抗衡中國的戰略地位，川普政府透過加強與台灣廠商合作，拉近台美合作關係切斷華為半導體供應鏈，同時以台灣議題牽制中國。
美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）2020 年 8 月 5 日發表演說，表示希望建立一個不受中共影響、乾淨的網路（ clean network ）呼籲蘋果、Google 下架不受信任的中國 App 。隔日，川普下令禁止中國 TikTok（抖音海外版）以及微信（ WeChat ）在美業務，並禁止美國管轄的任何個人或實體與TikTok或微信的任何生意往來，預計 9 月 21 日生效。
川普政府禁止 TikTok 的最大因素，是該平台掌握了 1 億個美國人的數據。TikTok 的演算法透過大量數據分析用戶對影片內容的喜好，美國政府擔憂，若 TikTok 未受到管控，有可能淪為特定族群的宣傳工具；另外，中國企業的 App 長期具有「後門」的資安疑慮。《華爾街日報》指，川普政府禁止 TikTok 及 WeChat ，也是為了向中國表達美國已經不再歡迎這些中國企業，以及當局對安全問題的警覺。
美國政府下令 9 月 15 日前必須達成交易， TikTok 8 月 23 日證實，就川普的行政命令提出告訴。TikTok 和微軟、推特等 3 家美國企業洽談出售在美業務，零售業 Walmart 也傳出有意與微軟聯手收購 TikTok，加拿大、紐澳的業務也在協商範圍內。
不只 TikTok ，許多擁有中國背景的 App、社群平台都被海外用戶反應，部分中國認為「政治敏感」的話題被刪除或是審查。以 COVID-19 疫情期間快速竄起的視訊會議平台 Zoom 為例，2020 年民運人士周鋒透過 Zoom 發起「六四事件」紀念活動，後帳號遭到封鎖，引起國際社會關注中國大外宣、審查海外用戶的問題。
中國駐美總領事館成「間諜避風港」？
貿易戰期間，川普不斷強調中國長期竊取美國機密、技術，第一階段協議。FBI 局長雷伊（ Christopher Wray ）表示，在他任職的 2 年多期間，當局對中國間諜有關案件展開數以千計的調查，範圍涵蓋農業、學術、新創產業、政府機構幾乎無所不包，對美國造成長期安全威脅。
美國戰略與國際研究中心（ CSIS ）提供的數據指出，自 2000 年以來 137 個公開報導的中對美間諜活動中，有 73% 集中於過去 10 年內，軍事和商業技術是中國間諜最常見的目標，該報告沒有涵蓋知識產權訴訟案件、試圖走私彈藥或受控技術的案例。CSIS 專家指出，中國仰賴的美國技術無法透過合法管道取得，因此轉而從事間諜活動。
在醫學領域方面，美國國立衛生研究院（ NIH ）的數據顯示，180 起有關「濫用資金」、「不當共享機密訊息」的事件中有超過 90% 的案例與中國有關。
美國政府 2020 年 7 月要求中國關閉駐休士頓總領事館，稱總領事館是中國在竊取美國研究成果的中心，解放軍送學生至美國大學竊密，以提高自身戰略優勢。中國也以關閉美國駐成都總領事館反擊。休士頓總領事館於當地時間 7 月 24 日正式關閉，成都總領事館也在北京時間 7 月 27 日關閉，雙方關係降至新冰點。
香港、新疆人權議題
2018 年美國國會年度報告指，中國任意關押至少 100 萬名維吾爾族、少數民族穆斯林。2019 年11 月，《紐約時報》再次披露中共內部文件，詳述成千上萬人被送進中共對外宣稱的「職業技能培訓中心」，但實際上卻是拘禁營、監獄或勞改營；。
美國參眾兩院在 2019 年 9 月、12 月分別通過各自版本的維吾爾人權政策法案，2020 年 6 月 17 日，川普正式簽署《 2020 年維吾爾人權政策法案》（又稱「新疆人權法案」）。法案要求生效後 180 天提交報告，對監禁維吾爾族或是其他穆斯林少數民族的中國官員實施制裁，包括：凍結中國官員在美資產、限制被制裁者入境，拒發或取消簽證。
美國制裁 6 名涉及迫害新疆人權的中國官員，包括新疆黨委書記陳全國、新疆人大常委副主任朱海侖、新疆政府副主席王明山以及彭家瑞、新疆公安廳黨委書記霍留軍、新疆生產建設兵團黨委書記孫金龍，並將 11 家配合中共政府侵犯新疆維族人權的中國企業列入「實體清單」。
中國嚴正斥責美國介入內政，但不斷有曾經接受「職訓」的維吾爾人出逃，並接受國際媒體訪問揭露中共政府在新疆強迫維族婦女節育、強迫維族兒童與家人分離。
新疆人權議題在聯合國內部也分裂成 2 大派，英、美、德、加、日等共 23 個國家對中國新疆人權議題表達關切；而以白俄羅斯為首，巴基斯坦、埃及、剛果等國家，則認為中國建立「職業技能教育培訓中心」在人權方面取得巨大成就。
香港政府 2019 年 3 月推動《逃犯條例》，引發反送中示威運動，外界持續關注香港在「一國兩制」框架下的自主性以及司法獨立。美國國會參眾兩院在 2019 年 11 月通過各自版本的《香港人權與民主法案》、《保護香港法案》，總統川普 11 月 27 日正式簽署法案。
《香港人權與民主法案》要求國務卿每年提交報告給國會，審視香港是否有自治權享受特殊待遇；總統、國務卿審視香港就《基本法 23 條》國安相關立法是否抵觸《中英聯合聲明》、香港市民及外籍人士的人權是否受到限制；總統及國會相關委員提交「打壓香港基本自由」的制裁人員名單。
《保護香港法案》譴責香港警察在「不必要及不成比例」的情況下，使用這些設備於大型和平集會中。限制美國向香港商業出口，包括催淚彈、橡膠子彈、胡椒噴霧等人群管控設備，在法案頒布之前的 5 年中，所有向香港出口防暴設備和彈藥的公司必須被列入國會報告。
港府強烈反對美方做法，指控其嚴重干預香港內部事務；中國外交部發出「嚴正交涉和強烈抗議」，港澳辦指責美國法案用心險惡，是搞亂香港的最大黑手。
中國全國人大第十三屆會議於 2020 年 5 月 28 日表決通過《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》（簡稱《港區國安法》）。美國國務卿蓬佩奧在《港區國安法》通過前夕（ 5 月 27 日）於國會作證，指香港不再符合美國給予特殊待遇。總統川普 7 月 14 日簽署《香港自治法》（ Hong Kong Autonomy Act ），下令取消香港特殊或優惠經貿及關稅待遇。
美國政府 8 月 7 日布制裁 11 名涉嫌損害香港人權的中港官員， 4 人為中國官員為中聯辦主任駱惠寧、港澳辦主任夏寶龍，以及依國安法設立的「國安公署」署長鄭雁雄；7 名香港官員，包括特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、警務處處長鄧炳強等人。
中國也揚言制裁 11 名「涉港議題行為惡劣」的美國人士，包括對中鷹派參議員盧比歐（ Marco Rubio ）、克魯茲（ Ted Cruz ）等共和黨國會議員，以及民主基金會總裁格什曼（ Carl Gershman ）、人權觀察執行主席羅斯（ Kenneth Roth ）、自由之家總裁阿布拉莫維茨（ Michael J. Abramowitz ）等人。
8 月 19 日美國中止與香港簽署的三項有關引渡和免稅的雙邊協議，近期又要求香港產製的商品輸美必須標示為「中國製造」（後延至 11 月 9 日實行）。
南海爭端
中國國家主席習近平 2013 年提出「 21 世紀海上絲綢之路」戰略倡議，透過填海造陸、軍事建設加強對南海的掌控，影響周邊各國權益，2016 年海牙國際法庭裁定中國「九段線」佔據超過 8 成海域實屬違法，但美國智庫指出，中國從未停止建設南海基地，影響東亞區域穩定。
解放軍 7 月 1 日在南海西沙群島附近，展開 5 天的軍演，美國也在 4 日派出「尼米茲號」和「雷根號」兩艘航母前往南海，進行近年來規模最大的軍演之一，確保航行自由。後美國務卿蓬佩奧強調，美國支持南海自由航行，重申中國主張的「九段線」違法，將會對主權受到中國侵犯的國家提供非軍事協助。
美國國防部長艾斯培（ Mark Esper ）與日本防衛大臣河野太郎於美屬關島會談，強調反對任何國家單方面改變東海、南海現狀。
美中台三角關係
美國不斷批評中國在疫情管理上的不當以及世衛（ WHO ）政治化，川普政府通知聯合國（ UN ）將於 2021 年 7 月 6 日退出 WHO ，但未來美國退出與否，仍受到國會以及總統大選等因素影響。而台灣傑出的防疫成果，讓美中台關係出現變化，多個國家公開表態支持台灣加入或以觀察員的身份參與 WHO。
美國在疫情上也用台灣議題牽制中國，衛生部長阿薩爾（ Alex Azar ）於 8 月 10 日訪問台灣，是 1979 年以來訪台層級最高的美國內閣官員。阿薩爾多次稱讚台灣是民主社會防疫典範，並在參訪期間晉見總統蔡英文，敦促台美雙方持續提升合作夥伴關係。
北京方面對此表達強烈不滿，批評美國對「台獨」勢力釋放錯誤訊息，並在阿薩爾訪台期間派出殲-10、殲-11 擾台；美國雷根號航母持續在台灣周邊巡弋。阿薩爾離開台灣後，中國官媒《央視》8 月13 日即釋出解放軍東部戰區在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練。
美國海軍第 7 艦隊也發出新聞稿，馬斯廷號（ USS Mustin ）於 8 月 18 日通過台灣海峽。美國國務院批准 66 台 F-16 戰機對台軍售案、魚雷軍售案，中國官方立刻宣布將對參與軍售案的軍武商洛克希德馬丁實施制裁，但目前制裁手段未明。
美國民主黨日前召開黨綱表決大會，關於台灣敘述「民主黨將保持對《台灣關係法》的承諾，持續支持台海兩岸議題在符合台灣人民意願和最佳利益的狀況下，和平解決」刪除了 2016 年綱領出現的「一個中國政策」，引起外界關注。
共和黨方面，提名現任總統川普拚 2020 大選連任，黨綱沿用 2016 年重申《台灣關係法》與 6 項保證，持續推動雙方關係；信守 1982 年總統雷根對台提出的 6 項保證，反對兩岸任何一方採取片面行動改變現狀。同時，中國若違反和平方式解決台灣議題，美國將依法協助台灣自我防衛。