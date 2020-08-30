泰國突然向中國買潛水艇！為什麼民眾怒不可遏？

不少社群平台公開的文章中指出，泰國民生經濟壓力如此迫切，不將國家預算花在內政上以幫助經濟或至少協助基礎設施建置，反而花大筆砸國防；再加上東南亞各國政治局勢詭譎，南海佈局不同，泰國政府向中國不斷購入潛水艇此舉，有向中國靠攏，已經「選邊站好」的觀感。最後則是民間反獨裁、專制的示威行動不斷，民怨已積壓多時，現在又爆出向強權靠攏的軍購潛水艇弊案，當然令民間難以接受。
根據《民族報》報導，表決會議上，為泰黨、自由合泰黨、長遠進步黨共4名代表強力反對軍方購買潛艇，理由是政府不應該在國內經濟不佳、高失業率時，還花費大筆預算購買軍備；而公民力量黨、民主黨、泰自豪黨共4名代表則支持軍方採購潛艇。
由於表決票數陷在4比4僵局，最後只能由決議委員會主席素蓬(Suphol Phong-ngam)投下最後關鍵一票，公民力量黨黨籍的素蓬維持執政黨聯合政府一貫親軍方立場，投票同意採購。每艘潛水艇預計將花費112.5億泰銖。
有網民21日公布同意軍購案5名國會議員姓名，要民眾轉發貼文，呼籲下次議員投票不要再支持這5名議員。贊成採購潛艇的議員分別是：公民力量黨的Suphol Phong-ngam、Jiradech Srivirat、Kornis Ngamsukolratana、民主黨的Siriwan Pratsachaksatthru，以及泰自豪黨的Chayuth Phumaganchana。