NOWnews 今日新聞 navigate_next 國際

泰國突然向中國買潛水艇！為什麼民眾怒不可遏？

記者賴正琳/綜合報導
calendar_today2020-08-30 12:40:42update2020-08-30 12:41:16

▲（圖／翻攝自民族報／ANN新聞）
▲（圖／翻攝自民族報／ANN新聞）
根據四方報報導，近期，泰國政府準備向中國購入潛水艇，通過的編列預算案，預計準備花費225億泰銖購置潛水艇，令大部份泰國民眾非常無法接受。事實上，由於新型冠狀肺炎疫情衝擊觀光業，泰國正面臨史無前例的財務困頓，根據當地專家統計，保守估計泰國今年度GDP將下滑至少10%，比1997年的金融風暴還要悽慘。而泰國網友因此整理出為何要購買潛水艇的分析文。

不少社群平台公開的文章中指出，泰國民生經濟壓力如此迫切，不將國家預算花在內政上以幫助經濟或至少協助基礎設施建置，反而花大筆砸國防；再加上東南亞各國政治局勢詭譎，南海佈局不同，泰國政府向中國不斷購入潛水艇此舉，有向中國靠攏，已經「選邊站好」的觀感。最後則是民間反獨裁、專制的示威行動不斷，民怨已積壓多時，現在又爆出向強權靠攏的軍購潛水艇弊案，當然令民間難以接受。

根據《民族報》報導，表決會議上，為泰黨、自由合泰黨、長遠進步黨共4名代表強力反對軍方購買潛艇，理由是政府不應該在國內經濟不佳、高失業率時，還花費大筆預算購買軍備；而公民力量黨、民主黨、泰自豪黨共4名代表則支持軍方採購潛艇。

由於表決票數陷在4比4僵局，最後只能由決議委員會主席素蓬(Suphol Phong-ngam)投下最後關鍵一票，公民力量黨黨籍的素蓬維持執政黨聯合政府一貫親軍方立場，投票同意採購。每艘潛水艇預計將花費112.5億泰銖。

有網民21日公布同意軍購案5名國會議員姓名，要民眾轉發貼文，呼籲下次議員投票不要再支持這5名議員。贊成採購潛艇的議員分別是：公民力量黨的Suphol Phong-ngam、Jiradech Srivirat、Kornis Ngamsukolratana、民主黨的Siriwan Pratsachaksatthru，以及泰自豪黨的Chayuth Phumaganchana。

關鍵字

泰國 潛水艇 中國 中泰 亞洲

延伸閱讀

NOW民調中心

用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

繼續作答
政府開放美豬美牛進口台灣

政府開放美豬美牛進口台灣

繼續作答
您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽