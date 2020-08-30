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美國綏靖會讓世界萬劫不復　陳光誠：中共是「人類公敵」

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-08-30 13:40:55update2020-08-30 14:17:02

▲流亡美國的中國盲人維權人士陳光誠，8月26日於共和黨全代會上發言。（圖／翻攝自影片）
▲流亡美國的中國盲人維權人士陳光誠，8月26日於共和黨全代會上發言。（圖／翻攝自影片）
流亡美國的中國盲人維權人士陳光誠，26 日受邀在美國共和黨全國代表大會上發言，講述自身在中國的經歷，批評中共是「人類公敵」恐嚇自己的人民、威脅全世界福祉，陳光誠呼籲民主世界團結遏止中共進攻。陳光誠警示美國，若回歸對共產黨的綏靖政策，世界將萬劫不復。

陳光誠在演講中描述，自己曾遭到中共監禁，於 2012 年出逃至駐北京的美國大使館。陳光誠表示，中國共產黨是「全人類的敵人」，全中國都在大規模監視和審查之下，表達與中共不同意的信仰、想法，包括宗教、民主、人權，都可能被關進監獄。陳光誠呼籲美國用自由、民主、法治的價值，與其他擁有相同理念的國家結盟，遏止中國步步逼近的進攻。

陳光誠說，站出來面對暴政並不容易，而川普總統已經開始帶領（美國），展現面對戰爭的勇氣，現在需要更多的國家參與這場戰鬥，為了大家的未來、世界的未來請投票給川普。

陳光誠曾揭穿政府在老家山東省臨沂，為執行計劃生育政策強制民眾墮胎，因此入獄  4 年多，出獄後與家人長期被軟禁，直到 2012 年才在友人協助下出逃至美國駐北京大使館尋求庇護。《自由亞洲電台》訪問 27 日陳光誠，他回應如果國際社會放任中共政權在專制道路上越走越遠，必將貽害無窮。

美國之音》對陳光誠進行專訪，陳表示「如果美國的綏靖政策再回來，不僅中國的民主，全世界將萬劫不復」。陳光誠指中共在中國內「綁架政府和人民，用高科技的『國家恐怖主義』讓人們恐懼、不敢說話；在海外，它無時無刻不在滲透、收買，力圖破壞世界的自由秩序、民主價值和傳統文化。

陳光誠說，如果不用自由改變中共，中共就會用專制影響你的生活。這段話與 7 月 27 日美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）標誌「新鐵幕」的演說互相呼應，蓬佩奧也警示美國、國際社會「中共若不改變，中共會改變我們，世界也將不安全」。

 

關鍵字

陳光誠 中國維權人士 美國共和黨全代會 美國總統大選 川普

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