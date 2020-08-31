不滿被前妻抹黑名節　暢銷書《達文西密碼》作者提毀謗

根據英國《每日郵報》報導，丹布朗與布萊思從今年 7 月就開始纏訟，丹布朗在訪談中透露，他與前妻結縭 20 多年，但 2 人的感情早在《達文西密碼》出版後的隔年就出現問題，可 2014 年正式離婚前，雙方還是維持名義上的夫妻關係；分開時，前妻獲得至少值他一半總財產的贍養費，卻仍不知足，現在還汙衊他在全球有至少 4 名情婦、生活放蕩奢侈。
丹布朗表示，自從自己開始走紅後，與前妻的關係就開始有了變化，在他成名後創作另 1 本小說《地獄》（ Inferno ）時，布萊絲不但要求書中要提到她的純種愛馬，甚至新書在義大利佛羅倫斯舉行發表會也要運送她的 4 匹愛駒到當地參加，並在被拒絕後大發脾氣，開除了整個活動規劃團隊；整個婚姻過程，布萊思花在騎馬和馬術的錢就多達 750 萬英鎊。
丹布朗並透露，他母親在 2017 年 6 月去世時，布萊思未曾表達過安慰，而是丟下他獨自在悲傷中料理喪事，自己卻和好友飛到加勒比海度假。
丹布朗坦承，自己曾與 1 名髮型師約會過幾次，但直到 2 人真的開始各自有了精神寄託後，他才有了別的女伴，前妻的「不實指控」只是為了羞辱他並摧毀他的生活與職業發展，對於被布萊思形容為「卑鄙的男人」，丹布朗覺得並不公平。
56 歲的丹布朗與布萊思於 1990 年認識，當時的丹布朗想往音樂方面發展，而身為全美作曲家協會高層的布萊思曾從旁給予協助，在創作音樂未果後，丹布朗隨後轉攻文壇，最終靠《達文西密碼》成為暢銷作家。雖然 2 人的婚姻維持了 20 多年，但一直沒有孩子，當時也未想到有一天布萊思也會和其他人一樣攻擊他：「婚姻很難，因為人們會朝不同的方向前進，有些人至終無法應付金錢的誘惑，它會改變 1 個人的身分和本質。我過去深深愛著布萊思，未來也會有一部分的我繼續愛著她。」強調 2 人雖然正在打官司，但還是希望布萊思能放下過去繼續前進。