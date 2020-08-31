美國確診破600萬！佔全球病例近25%　摩托車集會釀群聚

綜合外媒報導，目前疫情最嚴重的前 5 名國家分別為美國、巴西、印度、俄羅斯和祕魯。全球第一大疫區美國，當初從出現首例到突破百萬例，花了 3 個多月，但從 500 萬到最新的 600 萬例，卻只花了 22 天；截至發稿時間為止，該國已有 6173236 人感染新冠肺炎， 187224 人死亡。
據了解，全美的疫情其實有逐步減緩的趨勢，如當初由 400 萬例增加到 500 萬例時只花了 16 天，比這波 500 萬到 600 萬花的天數更短，而且從 7 月底以來，當日新增病例數都有在減少，新增確診、死亡和住院病患數整體逐漸下降，但中西部的州郡卻成了疫情熱區。
《路透社》報導，當地時間 29 日，愛荷華州（Iowa）、北達科塔（ North Dakota ）、南達科塔州（ South Dakota ）和明尼蘇達州（ Minnesota ）皆通報疫情以來的單日新高。此外，蒙大拿州( Montana )和愛達荷州住院的新冠肺炎患者數量也創了紀錄。
報導並指出，本月 6 日至 17 日，南達科塔州的斯特吉斯市（ Sturgis ）舉辦了一場摩托車集會，吸引全國超過 36.5 萬人參加。然而，該州衛生部門表示，截至 30 日為止，已有 88 個確診病例與該場集會有關，不排除將導致各州感染人數增加。隨著秋冬即將來臨，當局擔心恐將爆發新一波流行。
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